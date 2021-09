Netflix aurait développé un film original de loup-garou ⋆ 10z viral

Les vampires sont partout où vous regardez au cinéma et à la télévision ces jours-ci, avec une poignée de projets axés sur les hordes de morts-vivants toujours en développement à un moment donné, mais les loups-garous n’ont pas tendance à être soumis au traitement en direct sur un base presque aussi prolifique.

Revenir aux vampires ; Netflix a Night Teeth en route quelques mois seulement après la première de Blood Red Sky, tandis qu’Universal a actuellement Karyn Kusama, Chloe Zhao et Chris McKay qui travaillent tous sur des films qui présentent Dracula dans une certaine mesure, et Showtime a commandé Let the Right One In to series il y a quelques jours à peine.

Du côté lycanthropique de l’équation, Leigh Whannell et Ryan Gosling travaillent sur une nouvelle version de The Wolfman, et l’adaptation comique du jeu vidéo Werewolves Within sortira tranquillement en salles et en VOD plus tôt cet été, mais ce sont les seuls projets remarquables à être arrivés ou est entré dans le développement au cours de la dernière année.

Cependant, nous entendons de nos sources – les mêmes qui nous ont dit que la plateforme travaillait sur une suite d’Enola Holmes bien avant qu’elle ne soit confirmée – que Netflix cherche à jeter un filet plus large en ce qui concerne l’horreur interne, avec un projet original de loup-garou qui serait très proche du haut de la liste.

Malheureusement, les informations complémentaires restent rares pour le moment, mais Netflix ont considérablement amélioré leur jeu en ce qui concerne le contenu effrayant exclusif, de sorte que la bonne équipe créative pourrait proposer quelque chose de spécial dépendant de la prémisse et un engagement à tout mettre en œuvre pour le sang, les tripes, les dents et la fourrure.