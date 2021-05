Netflix aurait préparé une grande poussée de jeu pour 2022

Netflix est un géant dans le monde du streaming mais serait un minnow dans l’espace de jeu. Malgré cela, de plus en plus de preuves suggèrent que Netflix pourrait se développer dans le secteur des jeux dès 2022.

Selon le rapport initial de The Information (h / t The Verge) et plus récemment d’Axios, Netflix pourrait proposer un bundle de type Apple Arcade aux abonnés dès 2022. Cette «suite de jeux téléchargeables» inclurait, semble-t-il, Netflix. titres ainsi que des jeux de développeurs indépendants. . ajoute encore de l’huile sur le feu, suggérant que la société cherche à embaucher un responsable du jeu dédié pour superviser la poussée.

Netflix serait un nouveau venu dans le monde du jeu, mais ce n’est pas étranger au contenu interactif. Black Mirror: Bandersnatch et Bear Grylls ‘You vs. Wild sont des exemples mieux connus permettant aux utilisateurs de choisir leurs propres aventures. Le Minecraft: Story Mode adapté est sans doute le plus proche de la société pour ajouter une adresse IP de jeu vidéo populaire avec une touche interactive à sa plate-forme.

En plus du contenu choisissez votre propre aventure, Netflix propose également une multitude de séries basées sur des jeux vidéo. The Witcher et Castlevania se sont tous deux révélés populaires dans leurs genres respectifs.

Que pourrait impliquer l’offre de jeu de Netflix?

Dans une déclaration à Polygon, Netflix a noté qu’il était «enthousiaste à l’idée de faire plus avec le divertissement interactif», mais il n’a pas fourni plus de détails sur exactement ce que cette entreprise impliquera.

Dans tous les cas, ce ne sera pas une victoire facile pour Netflix. S’il propose un lot unique de titres téléchargeables, il devra décider de ses plates-formes ciblées. Les goûts de Fortnite ont démontré qu’il est possible de réussir sur les consoles, les PC et les mobiles.

On ne sait pas non plus si Netflix, en tant que plate-forme de streaming, a des ambitions sur le marché du streaming de jeux occupé par Amazon et Google. Bien qu’aucune des deux entreprises n’ait gagné beaucoup de terrain dans ce segment, les 207 millions d’abonnés payants de Netflix pourraient fournir une base solide pour un tel service.

Après le boom des abonnés en 2020, Netflix fait face à une prévision de croissance beaucoup plus lente en 2021. Attirer de nouveaux abonnés grâce à une poussée de jeu pourrait être un jeu viable pour l’entreprise.

. suggère que les plans de la société restent «en évolution» pour le moment, mais que pensez-vous de l’incursion de Netflix dans le jeu? Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus!