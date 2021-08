Netflix aurait transformé un autre jeu vidéo majeur en une émission de télévision

Alors que la plupart des studios hollywoodiens recherchent des idées dans les bandes dessinées, Netflix continue de se concentrer sur les adaptations de jeux vidéo. Le streamer aurait jeté son dévolu sur Dragon Age pour sa prochaine production en direct, dans la foulée du succès de The Witcher. La franchise Dragon Age a été lancée avec le jeu Dragon Age : Origins en 2009 et un quatrième jeu est actuellement en développement. Les jeux sont édités par Electonic Arts et développés par BioWare.

La semaine dernière, une source a déclaré à Giant Freakin Robot qu’une série Dragon Age était en “développement actif en ce moment”. Le site n’a offert aucun autre détail sur le projet, comme qui écrit, réalise ou produit. L’aspect jeu de rôle des jeux Dragon Age donnera à Netflix la liberté créative de créer de nouveaux personnages pour habiter le monde de la franchise.

Dragon Age a commencé avec la sortie en 2009 de Dragon Age : Origins, qui présentait le royaume fictif de Ferelden. Le personnage du joueur devient membre des Grey Wardens, un ancien groupe qui essaie d’arrêter les forces maléfiques appelées Darkspawn et doit vaincre l’archidémon qui les commande. Origins a été suivi de deux jeux de mouvements, Dragon Age II en 2011 et Dragon Age: Inquisition en 2014. BioWare a annoncé Dragon Age 4 en 2018, mais aucune date de sortie n’a été fixée. Selon VentureBeat, le jeu semble être sur la bonne voie pour une sortie en 2023.

Netflix a rencontré un succès surprenant lorsqu’il s’agit d’adapter des jeux vidéo en séries ou en films. Le plus grand succès de ces projets a été The Witcher, basé sur les livres d’Andrzej Sapkowski et les jeux vidéo qu’ils ont inspirés. La deuxième saison, composée de huit autres épisodes, sortira le 17 décembre. Henry Cavill incarne Geralt de Rivia dans la série. Netflix développe également des projets basés sur Splinter Cell, Assassin’s Creed, Resident Evil et Final Fantasy. Castlevania était représenté par une série animée à succès de quatre saisons.

La semaine dernière, Variety a annoncé qu’une série Pokémon en direct est en cours de développement pour Netflix. Bien que ce projet en soit également à ses tout débuts, il a un producteur attaché, contrairement à Dragon Age. Joe Henderson, qui travaille sur Lucifer pour Netflix, a été embauché pour écrire et produire l’émission Pokemon. On sait peu de choses sur le projet, mais la nature de l’action réelle suggère qu’il pourrait être similaire au film 2019 Pokemon Detective Pikachu.