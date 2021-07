Netflix avance en tant que plateforme de jeux vidéo : ils pointent directement vers les mobiles et les jeux n’auront pas de surcoût | Divertissement

Netflix a informé les investisseurs qu’il allait entrer dans l’industrie du jeu vidéo et que son atterrissage se ferait initialement sur les téléphones mobiles.

Lorsqu’en janvier 2019, Netflix a déclaré qu’il voyait plus de concurrence sur Fortnite que sur HBO, peu de gens pouvaient imaginer que deux ans et demi plus tard, nous parlerions de la débarquement de la société de divertissement dans l’industrie du jeu vidéo. Mais les dernières nouvelles vont dans ce sens et ce sera bientôt.

Les premières nouvelles à ce sujet sont apparues il y a quelques mois, la semaine dernière, il a été confirmé qu’il serait peut-être lancé en 2022 et maintenant on sait également que les premiers titres débarqueront sur les téléphones portables. L’information est venue d’un e-mail de la société aux investisseurs, comme nous l’avons vu dans The Verge.

Netflix annonce qu’après des expériences avec des chapitres interactifs, tels que Black Mirror: Bandersnatch, ils trouvent “les jeux comme une autre nouvelle catégorie de contenu pour nous, similaire à notre extension aux films originaux, à l’animation et à la télévision non scénarisée”.

Selon le même e-mail, ils préviennent que « Au départ, nous allons nous concentrer principalement dans les jeux pour appareils mobiles“Une étape plus que logique et un avertissement pour les plateformes comme Google Play Pass et Apple Arcade.

Afin de façonner le projet, aura Mike Verdu comme responsable du développement, ancien directeur d’Electronic Arts. Bien que l’on ne sache pas quelle sera l’approche initiale avec les jeux vidéo ou tout détail à ce sujet. La seule chose qui va de soi, c’est qu’ils devront ouvrir la nouvelle voie en grand dans un secteur aussi concurrentiel.

De plus, on note que les jeux vidéo seront inclus dans le tarif sans frais supplémentaires, au moins dans une première période. Mais nous savons déjà qu’il s’agit d’une industrie où différentes formes de monétisation sont toujours envisagées.

Au cours des dernières années, nous avons vu des succès, mais aussi des échecs d’entreprises qui ont décidé de miser sur le monde des jeux vidéo. Pour l’instant, Netflix a une bonne histoire en tant qu’entreprise, mais il est vrai que la concurrence ne cesse d’augmenter et ils ne poussent plus comme prévu. Nous verrons comment ils avancent dans cette nouvelle étape.