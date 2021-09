Netflix balaie les Emmy Awards et confirme l’évolution de la tendance audiovisuelle vers le streaming | Divertissement

Netflix a triomphé aux Emmy Awards et le streaming s’est consolidé comme une chaîne hégémonique dans l’audiovisuel.

Il y a quelques heures la 73e édition des Emmy Awards a eu lieu et c’était spécial pour plusieurs raisons. La première, c’est qu’ils ont eu un tapis rouge et ont mis un terme à la période pandémique en quelque sorte en étant détenus en personne. Mais ils ont également été importants pour parcourir la liste des gagnants et voir comment un nom est répété : Netflix.

On parle de fin de cycle et d’une nouvelle étape en ce moment, malgré le fait que Nous assistons depuis longtemps à une tendance à la hausse à tous égards avec les services de streaming. Cette fois, c’est incontournable quand on observe les récompenses qui sont pour ce type d’entreprise, notamment celles de Netflix.

Les titres qui ont le plus gagné ne surprendront personne. L’un est The Crown, un habitué de ce type de cérémonie depuis sa première saison, un autre est l’une des mini-séries les plus regardées de l’histoire : Lady’s Gambit.

Bien que l’on puisse dire que le grand absent des récompenses a été Disney +, cela ne veut pas dire qu’ils ont oublié d’autres plateformes. Même, Apple TV + a remporté plusieurs prix avec Ted Lasso, parmi lesquels la meilleure comédie. La légion d’adeptes que compte cette série n’en est pas pour moins à voir.

Mais il est inévitable de parler de La Couronne comme grand nom de ce gala grâce à ses 8 récompenses, parmi lesquelles se distinguent les meilleures séries dramatiques ou les quatre grands pour les interprétations. Une étape difficile à franchir pour dépasser celle franchie dans cette quatrième saison.

on verra tout lauréats des 73e Emmy Awards:

Meilleure série dramatique: La Couronne Meilleure série comique: Ted Lasso Meilleure mini-série télévisée: Gambit de la Dame Meilleur téléfilm: Dolly Parton : Noël sur la place Meilleur acteur principal dans une série dramatique: Josh O’Connor (La Couronne) Meilleur acteur principal dans une série comique: Jason Sudeikis (Ted Lasso) Meilleur acteur principal dans une mini-série ou un téléfilm: Ewan McGregor (Halston) Meilleure actrice principale dans une série dramatique: Olivia Colman (La Couronne) Meilleure actrice principale dans une série comique: Jean Smart (Hacks) Meilleure actrice principale dans une mini-série ou un téléfilm: Kate Winslet (Jument d’Easttown) Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique: Tobias Menzies (La Couronne) Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm: Evan Peters (Jument d’Easttown) Meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie: Brett Goldstein (Ted Lasso) Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique: Gillian Anderson (La Couronne) Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm: Julianne Nicholson (Jument d’Easttown) Meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie: Hannah Waddingham (Ted Lasso) Meilleur acteur invité dans une série dramatique: Courtney B. Vance (Territoire Lovecraft) Meilleure actrice invitée dans une série dramatique: Claire Foy (La Couronne) Meilleur acteur invité dans une série comique: Dave Chappelle (Saturday Night Live) Meilleure actrice invitée dans une série comique: Maya Rudolph (Saturday Night Live) Meilleure réalisation dans une série dramatique: Jessica Hobbs (La Couronne) Meilleure réalisation dans une série comique: Lucia Aniello (Hacks) Meilleure réalisation dans une mini-série ou un téléfilm: Scott Frank (Lady’s Gambit) Meilleur scénario de série dramatique: Peter Morgan (La Couronne) Meilleur scénario de série comique: Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky (Hacks) Meilleur scénario de mini-série ou de téléfilm: Michaela Coel (je pourrais te détruire) Meilleure production d’animation: Primordial Meilleur court métrage d’animation: Amour, Mort + Robots. Tome 2 : Glace Meilleure série documentaire/non-fiction: Les secrets des baleines

Comme d’habitude, il y a beaucoup de récompenses bien méritées et d’autres qui peuvent soulever des doutes, mais elles sont toujours une bonne référence concernant les séries qui triomphent et ça vaut le coup de savoir.