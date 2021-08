Netflix bloque les adresses IP résidentielles lors de sa dernière répression VPN

in

Netflix sévit une fois de plus contre les utilisateurs de VPN qui tentent de contourner les restrictions géographiques lors de l’utilisation de son service de streaming, mais cette fois-ci, certains internautes réguliers ont également été pris dans la mêlée.

Tel que rapporté par TorrentFreak et repéré pour la première fois par WeVPN, le géant du streaming a commencé à bloquer les adresses IP résidentielles ainsi que les utilisateurs VPN d’accéder à sa bibliothèque complète de contenu.

Netflix a commencé à bloquer les clients qui tentaient de se connecter à son service à l’aide d’un VPN ou d’un proxy il y a six ans, après avoir subi des pressions de la part des détenteurs de droits d’auteur. Alors que les utilisateurs de VPN étaient frustrés par cette décision, beaucoup se sont tournés vers ExpressVPN, NordVPN et des services similaires pour contourner les restrictions de l’entreprise lorsqu’il s’agissait de contourner les restrictions géographiques.

Bien que l’un des meilleurs services VPN Netflix puisse être utilisé pour contourner les efforts de blocage de Netflix, certains fournisseurs de proxy ont également commencé à utiliser des adresses IP résidentielles pour donner l’impression que leurs utilisateurs sont des abonnés réguliers à un FAI. Cela leur a permis de passer sous le radar de l’entreprise pour le moment, mais cela a changé avec la dernière répression de Netflix.

Interdire les adresses IP résidentielles

WeVPN a informé TorrentFreak de la dernière répression de Netflix lorsque le fournisseur de VPN a remarqué que le système de géo-clôture mis à jour du service de streaming avait également commencé à bloquer ses adresses IP résidentielles.

Contrairement aux adresses IP attribuées lors de l’utilisation d’un VPN, les adresses IP résidentielles sont attribuées à AT&T, Xfinity, Verizon et à d’autres fournisseurs de services Internet (FAI) grand public. Bien que la décision de Netflix de bloquer les adresses IP résidentielles soit logique pour son entreprise, certains internautes réguliers sont désormais devenus des dommages collatéraux à la suite de cette décision.

Selon un porte-parole de WeVPN qui s’est entretenu avec TorrentFreak, des centaines de milliers d’abonnés résidentiels légitimes de Netflix ont été empêchés d’accéder au catalogue de pays local complet de l’entreprise. Désormais, lorsqu’ils se connectent au service, ils ne peuvent voir que les originaux Netflix, ce qui est également le cas pour les utilisateurs de services VPN et proxy.

Bien que Netflix n’ait pas publié de déclaration officielle à ce sujet, la société a donné quelques conseils aux personnes concernées par le changement dans un récent tweet, en disant :

« Si vous n’avez pas de proxy, VPN ou autre logiciel de routage mais que vous voyez toujours ce message, contactez votre fournisseur d’accès Internet. Ils seront en mesure de déterminer pourquoi votre adresse IP est associée à l’utilisation d’un proxy ou d’un VPN.

À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas à quel point ce problème est répandu, mais Netflix va peut-être inverser la tendance, car les plaintes des utilisateurs réguliers d’Internet commencent à apparaître en masse en ligne.

