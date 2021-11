Netflix publie un teaser pour la nouvelle saison de « Stranger Things » | Instagram

La célèbre plate-forme de Netflix a célébré le jour de « Stranger Things » de la meilleure des manières et c’est parce qu’il a surpris ses fans avec un teaser pour la nouvelle saison, quelque chose qui a sans aucun doute rempli beaucoup d’émotion.

Dans la vidéo d’un peu plus d’une minute, vous pouvez voir une grande partie de ce que sera la quatrième saison de la série dont la première est prévue en 2022, c’est trois ans après la dernière, puisque le tournage a été arrêté depuis longtemps en raison du COVID -19 pandémie ..

Ce samedi 6 novembre, la plateforme au logo rouge a célébré la Journée « Stranger Things » avec un aperçu de la quatrième saison.

Sur ses réseaux sociaux, la plateforme a donné un teaser intitulé « Welcome to California », dans lequel « Eleven » (interprété par Millie Bobbie Brown) narre la lettre qu’elle enverra à son petit-ami « Mike » (Finn Wolfhard), ce qu’elle fait. pense aux téléspectateurs que sa vie d’adolescent sera entrevu.

C’est ainsi qu’une voix off indique que le protagoniste sera soumis au « harcèlement » et connaîtra ainsi des moments de grand chaos.

A noter qu’en août dernier, Netflix avait déjà sorti un premier teaser pour la quatrième saison de « Stranger Things ».

Netflix décrit « Stranger Things » comme un hommage aux films de genre des années 1980 qui ont marqué une génération.

Il se déroule à Hawkins, dans l’Indiana, une ville apparemment normale où de nombreux événements étranges ont finalement lieu.

Depuis sa création en 2016, « Stranger Things » est un phénomène mondial reconnu avec plus de 65 prix et 175 nominations, dont Emmy, Golden Globe, Grammy, SAG, DGA, WGA, BAFTA ; un prix Peabody ; le prix du programme AFI de l’année ; les People’s Choice Awards et les MTV Movies Awards.

Il convient de noter que Netflix raconte que le 6 novembre 1983, Will Byers a disparu à Hawkins, dans l’Indiana et même après que tout le monde en ville a cessé de le chercher, ses amis ont continué à enquêter… et ont découvert une mystérieuse fille qui n’avait qu’un numéro comme nom : Onze.

La disparition de Will Byers se produit dans le premier chapitre de la première saison, ce qui signifie également le jour où l’histoire de la série commence et donc les fans du monde entier partagent leur passion pour Stranger Things chaque 6 novembre.