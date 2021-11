Netflix chasse TikTok n’est pas une formule magique pour plus d’yeux et une plus grande adoption

Netflix est un bon endroit pour diffuser des films ou des émissions et a fait un excellent travail en créant son propre contenu. J’utilise le service comme beaucoup le font et je dois dire que j’en suis assez satisfait. C’est bon marché, me procure beaucoup de divertissement et fonctionne sur les meilleurs téléphones Android et presque tout avec une connexion Internet, tout comme Skyrim.

Mais 2021 a été une année étrange pour le service où il a éclos quelques projets pour essayer d’offrir différents types de contenu, comme des jeux ou des courts métrages de style TikTok. Ce n’est apparemment pas fini parce que la société a confirmé à TechCrunch qu’elle apportera Netflix Kids Clips, qui sont de courtes vidéos pour (vous l’aurez deviné) les enfants. Je ne peux pas m’empêcher de penser que toute cette idée de chasser TikTok est assez idiote.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Un coup d’œil à TikTok et la raison de son succès est assez claire : son premier mobile est lancé partout à la fois et dispose d’un algorithme top secret qui décide ce qu’il vous recommande. Trois choses qui manquent à Netflix.

Kids Clips (OK, c’est un très bon nom.) Vos enfants (ou vous si vous êtes un fan de la programmation pour enfants de Netflix) ne seront autorisés à regarder que 10 à 20 minutes de vidéo à la fois, et les vidéos sont horizontales, ce qui est logique si vous pensez à un petit enfant tenant un téléphone cher dans ses petites pattes.

Netflix doit faire quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit ça.

C’est la même formule que Netflix a utilisée pour présenter sa première fonctionnalité inspirée de TikTok appelée Fast Laughs, donc vraisemblablement, ce type de déploiement fonctionne mieux pour l’entreprise. Jusqu’à présent, tout a du sens car TikTok écrase probablement Netflix et tous les autres services vidéo en ce qui concerne l’engagement avec de courts clips vidéo.

Netflix n’est pas TikTok, cependant, et essayer d’apporter ces fonctionnalités me semble être un bon moyen de déprécier sa marque.

Je ne peux pas blâmer l’entreprise de vouloir vraiment une part du gâteau mobile. Lorsque Netflix n’était qu’une idée géniale dans quelques grands esprits, personne ne savait à quelle vitesse le mobile deviendrait la façon de voir et de faire de facto. tout. Vous pouvez faire n’importe quoi, acheter en ligne pour payer vos impôts ou prêter 20 $ à un ami en utilisant votre téléphone, et beaucoup de gens le font et plus encore à partir de l’ordinateur qu’ils peuvent tenir dans leur main. Netflix doit donc avoir soif s’il veut grandir.

Personne n’aurait pu prédire que le mobile se développerait si vite.

Le problème, tout comme pour les forfaits de jeux mobiles de Netflix, réside dans les meilleures façons de faire tout ce que les forfaits Netflix existent déjà, et il suit au lieu de diriger. Netflix ne sortira jamais de TikTok, TikTok. Il ne pourra pas non plus rivaliser avec l’App Store d’Apple ou Google Play en ce qui concerne les jeux (en supposant que cette fonctionnalité finisse par trouver un moyen de satisfaire la faim d’Apple pour 30% de tout ce qui n’est pas collé) à moins qu’il ne puisse faire quelque chose de différent et de mieux. Malheureusement, ce que nous avons vu jusqu’à présent n’est ni l’un ni l’autre.

Je pense que TikTok est absolument inutile et stupide, c’est exactement pourquoi je l’aime. De courts clips vidéo inutiles et stupides peuvent être un excellent moyen de tuer une heure, et si vous n’avez jamais consulté le service, vous devriez probablement porter une attention particulière à la collecte de données et aux politiques de confidentialité. C’est pourquoi TikTok est devenu le phénomène qu’il est ; c’est différent et offre quelque chose que les gens apprécient.

TikTok est stupide, et c’est en partie ce qui le rend génial. Ne les déteste pas pour ça.

Netflix peut également proposer des programmes courts que les gens apprécient. Peut-être que vous aimez regarder les courtes vidéos Fast Laughs sur votre téléphone, et de nombreux enfants passeront de nombreuses heures à tenir l’iPhone de maman et à regarder des clips pour enfants (c’est un si bon nom, cependant). Mais aucune idée n’est différente ou n’offre quelque chose de nouveau. TikTok propose un milliard de courts clips amusants, tandis qu’Amazon et YouTube proposent une programmation pour enfants de qualité en rafales de 20 minutes. Et croyez-moi, vos enfants ne se soucient pas de regarder une vidéo Peppa Pig de 20 minutes ou une poignée de clips Peppa Pig de trois minutes.

La transition du grand écran au mobile ne sera pas facile pour Netflix car le service est né pour divertir les gens dans le confort de leur télévision. Netflix est toujours un excellent service de streaming pour votre télévision. Et c’est même assez bon pour se tenir seul à côté de toute la concurrence. Des idées telles que l’offre de saisons complètes d’émissions populaires et la production de contenu de haute qualité nous ont permis de continuer à regarder Netflix. Cependant, je ne sais pas comment Netflix peut faire la même chose en matière de mobile.

Courir après TikTok pour me donner envie de plus de Netflix sur mon téléphone ne fonctionnera probablement pas aussi bien. Bien sûr, je n’ai pas d’argent investi dans Netflix, donc rien de tout cela ne m’affecte. Mais je m’attends à de meilleures idées de la part de personnes dont le seul travail est de proposer de nouvelles idées géniales.

Améliorez votre son

Test du Corsair HS80 RGB Wireless : Le casque PS5 le plus confortable à ce jour

Avec le HS80, Corsair a livré un casque de jeu avec un son fantastique et une connectivité sans fil à toute épreuve. Ensuite, il y a l’ajustement. Honnêtement, c’est l’un des casques de jeu les plus confortables que j’ai jamais utilisés. Donc, si vous cherchez à passer à un nouveau casque de jeu pour votre PS5, le HS80 peut être le choix idéal.

Jeu Android de la semaine

Pourquoi l’appellent-ils un Nonogram alors que tout ce que je peux dire est oui ?

Two Eyes – Nonogram reprend le format monogramme classique et les publicités dans certaines fonctionnalités de grande qualité de vie pour le rendre accessible aux joueurs de tous horizons. Avec une histoire sincère en dessous, Two Eyes est sûr de vous faire revenir pour plus.