Netflix commande le spin-off de la série limitée mettant l’accent sur la reine Charlotte ⋆ .

le Bridgerton-verse se développe alors que Netflix et Shondaland ont annoncé des plans pour une toute nouvelle série limitée basée sur les origines de Queen Charlotte – le personnage réinventé et bien-aimé qui a captivé 82 millions de foyers à travers le monde dans la saison 1. Alors que la série sera centrée sur le monter et aimer la vie d’une jeune reine Charlotte, il racontera également les histoires des jeunes Violet Bridgerton et Lady Danbury. Shonda Rhimes écrira la série et servira de productrice exécutive aux côtés de Betsy Beers et Tom Verica. Un titre officiel et plus de détails seront révélés ultérieurement.

“De nombreux téléspectateurs n’avaient jamais connu l’histoire de Queen Charlotte auparavant Bridgerton l’a amenée au monde, et je suis ravi que cette nouvelle série élargisse encore son histoire et le monde de Bridgerton. Shonda et son équipe élaborent soigneusement le Bridgerton univers afin qu’ils puissent continuer à offrir aux fans la même qualité et le même style qu’ils aiment. Et en planifiant et en préparant toutes les saisons à venir dès maintenant, nous espérons également maintenir un rythme qui permettra aux téléspectateurs les plus insatiables d’être totalement satisfaits », a déclaré Bela Bajaria de Netflix.

De plus, Netflix et Shondaland sont fiers d’accueillir Jess Brownell (Bridgerton S1 et S2, Inventer Anna, et Scandale) en tant que Showrunner pour les saisons 3 et 4.

«Alors que nous continuons d’élargir le monde de Bridgerton, nous avons maintenant l’opportunité de consacrer encore plus du pli Shondaland au Bridgerton-verse », déclare Shonda Rhimes, PDG de Shondaland. «Nous travaillons avec Jess Brownell depuis plus d’une décennie et souhaitons depuis longtemps trouver le bon projet à placer entre ses mains. Quand est venu le temps de passer le relais, je savais que cette voix unique était vitale pour l’avenir de la série. Betsy Beers a ajouté: «Chris a fait partie de l’équipe Shondaland pendant toute sa carrière de divertissement, et Shonda et moi sommes très fiers de tout ce qu’il a contribué à aider à créer cette série pour les fans du monde entier.»

Brownwell a ajouté: «Cela a été incroyablement gratifiant de travailler aux côtés de Shonda, Betsy et Chris Van Dusen sur les deux premières saisons de Bridgerton. Et maintenant, alors que ces personnages bien-aimés me sont confiés, j’ai hâte de prêter ma vision unique aux deux prochaines saisons. Je me sens tellement chanceux d’avoir trouvé une maison à Shondaland et d’avoir le soutien de Shonda et Betsy alors que j’avance dans ce nouveau chapitre.

Le showrunner Chris Van Dusen qui a donné vie à la saison 1 est actuellement en production sur la saison 2.

“Avec Bridgerton, Je me suis mis à faire le spectacle d’époque que j’ai toujours voulu voir. Je n’aurais jamais pu prévoir à quel point le reste du monde voulait aussi le voir. Je suis profondément fier de cette distribution remarquable et de cette équipe incroyable, et je suis très reconnaissant pour le soutien indéfectible de Shonda, avec qui je travaille depuis 17 ans. Shondaland est l’endroit où j’ai appris à faire de la télévision, à créer des personnages incroyablement complexes et à raconter des histoires. Et même si ce fut un voyage incroyable, je suis tourné vers quelques nouvelles histoires à raconter. À cette fin, je continuerai en tant que showrunner – en écrivant et en produisant la deuxième saison de Bridgerton – et j’ai hâte de voir Jess continuer la magie dans les saisons trois et quatre. Je tiens également à remercier Julia Quinn et ses fans passionnés – pour avoir embrassé ma vision pour amener ces livres bien-aimés à l’écran. Rendez-vous à Grosvenor Square! » dit Van Dusen.

Bridgerton est une série romantique, scandaleuse et à l’esprit vif qui célèbre l’intemporalité des amitiés durables, les familles qui trouvent leur chemin et la recherche d’un amour qui conquiert tout.

L’émission continue de réinventer le monde de la série de livres de la haute société de Julia Quinn, cette fois en adaptant Le vicomte qui m’aimait, qui se concentre sur la recherche d’un mariage convenable pour Anthony, le frère aîné de Bridgerton. Les nouveaux membres de la distribution pour la saison 2 incluent Charithra Chandran dans le rôle d’Edwina Sharma, Shelley Conn dans le rôle de Mary Sharma, Calam Lynch dans le rôle de Theo Sharpe et Rupert Young dans le rôle de Jack. Ils rejoignent Simone Ashley et Jonathan Bailey, qui prennent le relais romantique en tant que meneurs de la saison 2. Ashley incarne la têtue Kate, qui est plus que préparée à gérer tout ce qui se présente à elle, y compris Anthony Bridgerton (Bailey).