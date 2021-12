Netflix commande un drame d’espionnage intense avec les stars de ‘James Bond’ et ‘Games of Thrones’

Netflix a commandé une nouvelle série dramatique d’espionnage intense, qui devrait présenter des stars de James Bond et de Games of Thrones. Selon Deadline, l’actrice de Quantum of Solace, Olga Kurylenko, et la star de Game of Thrones, Oona Chaplin, apparaîtront dans Trahison, un nouveau thriller d’espionnage du scénariste de Bridge of Spies, nominé aux Oscars, Matt Charman. Les deux actrices rejoignent l’acteur de Daredevil Charlie Cox, qui sera également la vedette.

La trahison a été « décrite comme la rencontre entre The Bodyguard et John Le Carre » et suit Adam Lawrence (Cox), un « formé et préparé par le MI6, dont la carrière semble fixée ». Un jour, le passé d’Adam « le rattrape sous la forme de Kara (Kurylenko), une espionne russe avec qui il partage un passé compliqué ». Adam « est obligé de remettre en question tout et tout le monde dans sa vie. Une relation triangulaire se forme entre Kara, Adam et sa femme, Maddy (Chaplin) ; trois personnes qui essaient de dévoiler les secrets de l’autre, naviguent dans des relations politiques et diplomatiques, tout en s’accrochant à leur vie personnelle et ceux qu’ils aiment le plus. » Pour le moment, on ne sait pas quand Trahison peut être diffusé en avant-première.

Cox est bien connu pour son rôle de Daredevil/Matt Murdock dans la série Netflix titulaire du super-héros Marvel qui s’est déroulée de 2015 à 2018. Plus récemment, il apparaît dans Kin, une série policière dramatique sur les Kinsellas, une famille irlandaise fictive qui est forcée de naviguer dans la vie pendant une guerre des gangs à Dublin. Dans la série, Cox incarne Michael Kinsella, un fils séparé qui a récemment été libéré de prison, et est devenu un homme différent de celui où il est entré. S’adressant à Forbes à propos de la série, Cox a déclaré que la complexité de son personnage était une raison énorme. pourquoi il a pris le rôle.

« C’est un peu ce qui m’a enthousiasmé. Quand je l’ai lu, j’ai été enthousiasmé par le défi de jouer quelqu’un dont on a rapidement l’impression que la personne que l’on rencontre n’est pas la personne que la famille s’attendait à ce qu’elle revienne de prison « , a déclaré Cox. « J’avais l’impression que c’était une opportunité de jouer quelqu’un qui est un peu brisé, endommagé, vulnérable, calme, sans prétention, qui parle quand on lui parle, qui n’est pas très bruyant ou contrôlant et pourtant vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir que la personne qu’il était dans le passé est très, très différent de lui [now]. » Il a ajouté: » Mon espoir était qu’il y aurait des moments au fur et à mesure des épisodes où vous aurez un aperçu de qui il avait été et de qui il pourrait encore être, de ce dont il est encore capable, du genre de violence et d’agression qui était son la vie quotidienne il n’y a pas si longtemps. »