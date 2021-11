Netflix commence à déployer les jeux Netflix

Netflix a annoncé via Twitter qu’il commencerait la mise en œuvre de son service Netflix Games sur les appareils Android. Il sera lancé avec cinq jeux et proposera « pas de publicité, pas de frais supplémentaires et pas d’achats intégrés ».

Que les jeux commencent📱🎮 Demain, Netflix Games commencera à se déployer sur l’application mobile Netflix. D’abord sur Android, avec iOS en route. Ce n’est que le début, mais nous sommes ravis de commencer à vous proposer des jeux exclusifs, sans publicité, sans frais supplémentaires et sans achats intégrés. pic.twitter.com/ofNGF4b8At – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 2 novembre 2021

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Les cinq jeux avec lesquels le service est lancé sont Stranger Things: 1984, Stranger Things 3, Shooting Hoops, Card Blast et Teeter Up. Bien que cette gamme de jeux s’appuie sur la reconnaissance du nom et les types de jeux de base, tous les abonnés Netflix y ont accès sans frais supplémentaires.

À première vue, cela ressemblerait à un service de type Apple Arcade avec un abonnement plus pratique via le sous-marin Netflix régulier. Mais Apple Arcade a été lancé avec de vrais jeux puissants comme Grindstone et Card of Darkness. Si Netflix Games va devenir quelque chose qui vaut la peine d’être joué, il doit apporter les jeux.

Pourtant, Netflix a été le fer de lance de l’expérience interactive réussie Bandersnatch. Il doit exploiter cette innovation s’il veut rivaliser dans l’espace des jeux et avoir plus que des jeux sous licence et des archétypes faciles à reconnaître. Netflix a besoin de quelque chose pour se démarquer, de jeux vraiment créatifs pour attirer les gens. À l’heure actuelle, l’offre fait défaut.

Il y a des indices que les jeux Netflix pourraient se transformer en quelque chose qui mérite qu’on y prête attention. Ils ont récemment acquis le développeur Oxenfree Night School Studio. Et ce n’est pas comme si le service n’avait pas déjà une tonne de contenu adjacent au jeu, avec les émissions The Witcher, Riot’s Arcane et Castlevania qui ornent toutes la plate-forme.

Netflix Arcade est disponible demain pour tous les abonnés Netflix sur Android et arrive bientôt sur iOS.