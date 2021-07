Netflix commencerait à proposer des jeux vidéo bien plus tôt que prévu | La technologie

in

Netflix veut entrer dans le monde des jeux vidéo, les derniers rapports parlent de l’embauche d’une personne proche de ce secteur et de la date à laquelle les jeux vidéo arriveraient sur la plateforme de streaming.

Netflix flirte depuis longtemps avec l’idée de proposer des jeux vidéo au sein de son service de contenu en streaming. Il y a quelque temps, nous savions qu’il avait approché différentes personnes de renom au sein de l’industrie pour faire partie de ce projet. Aujourd’hui, on sait que la décision qu’il a prise est d’embaucher Mike Verdu, ancien vice-président du contenu chez Oculus VR et ancien cadre au sein de la division des jeux mobiles d’Electronic Arts..

Le mouvement que Netflix a fait démarre son projet d’offrir des jeux vidéo, bien qu’en embauchant une personne qui connaît la casuistique du média, cela peut signifier qu’elle veut non seulement être une plate-forme pour les jeux vidéo des autres, mais qu’elle veut offrir leurs propres titres. La vérité est qu’il ne serait pas étrange qu’une plateforme comme Netflix soit encouragée par cette idée. Le principal problème est qu’il y a une grande concurrence au sein du secteur.

De nombreuses entreprises classiques telles que Xbox ou PlayStation misent sur le jeu dans le cloud, la première plus que la seconde, les résultats qu’elles offrent sont vraiment bons et elles n’ont été incitées à lancer les versions globales de leur service que relativement récemment. NNetflix fixe la date de son nouveau service en 2022.

Cette date est vraiment optimiste, nous sommes en 2021 et il reste moins de six mois pour passer à l’année prochaine. Ce serait vraiment incroyable s’ils pouvaient créer un service qui fonctionne correctement et dont le catalogue est suffisamment intéressant pour que les utilisateurs parient dessus.

De nombreux doutes surgissent sur ce que Netflix compte faire, nous avons parlé de Cloud Gaming, mais il se peut aussi qu’ils proposent tous les fichiers de téléchargement et que les utilisateurs se chargent d’installer les jeux.. C’est moins faisable car cela agirait comme un facteur limitant lors de l’utilisation de la plate-forme.

Un autre point est le prix, en proposant des jeux vidéo et en investissant une certaine somme d’argent pour les amener sur la plateforme, la logique est que l’abonnement augmente son coût. Il n’y a pas d’autre choix que d’attendre plus d’informations sur ce que Netflix compte faire, trop de doutes surgissent et peu ont une réponse pour le moment.