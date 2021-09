Netflix confirme et dévoile le nouveau casting d’Elite 5

in

Il ne fait aucun doute que l’événement Tudum de Netflix a laissé de nombreuses avancées, la confirmation de suites et d’autres surprises, étant également avec Elite 5 et l’annonce de sa nouvelle distribution, l’une des choses que les fans s’attendaient le plus à voir lors de cet événement.

C’est vrai, même si on pensait que cela pourrait ne pas arriver, la série espagnole viendra avec un cinquième saison et avec une nouvelle distribution qui intégrera l’histoire des élèves des chênes verts.

Après le départ d’Arón Piper de la série, ce sera avec Manu Ríos où les téléspectateurs pourront ravir l’élève avec ses scènes brûlantes.

Avec quelques nouvelles images, le célèbre Plate-forme de logo Rojo a dévoilé en avant-première ce que sera la cinquième saison de ‘Elite’ et heureusement nous avons pu voir les nouveaux étudiants de las holm oaks.

C’est ainsi que Darío Madrona et Carlos Montero, créateurs de la série, ont confirmé l’incorporation de Valentina Zenere et André Lamoglia, acteurs qui rejoindront la cinquième saison.

A noter que Valentina Zenere a déjà de l’expérience en matière de séries espagnoles, puisque nous avons pu en profiter lors de la dernière saison de “Las Chicas del Cable”.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, dans l’aperçu, nous pouvions voir Manu Ríos porter une robe rouge, une scène qui n’a pas été vue dans la quatrième saison, nous pensons donc qu’elle fera partie de la cinquième.

A noter que Netflix a déjà confirmé une cinquième et dernière saison de la série espagnole, cependant et malheureusement, la date de sortie de celle-ci est encore inconnue.

Cependant, ce que l’on sait jusqu’à présent, c’est la permanence de Manu Ríos, Omar Ayuso et Claudia Salas dans leurs personnages respectifs.

‘Elite 5’ arrivera à un moment donné de l’année 2022 et sans aucun doute tous les adeptes de cette série populaire aspirent à connaître les nouvelles aventures et le mystère qui hanteront la nouvelle distribution des chênes.

La série est produite par Zeta Ficción TV pour Netflix et créée par Carlos Montero et Darío Madrona, et actuellement, 4 saisons (2018, 2019, 2020, 2021) de 8 chapitres chacune ont été diffusées, d’une durée d’environ 45 minutes par épisode.

La série raconte la vie d’un groupe d’étudiants de l’école privée exclusive “Las Encinas”, où arrivent trois nouveaux étudiants boursiers de la classe ouvrière, et où les différences entre riches et humbles donnent lieu à un assassinat.

La deuxième saison traite de la disparition d’un élève de l’école, et la troisième se concentre sur un nouveau meurtre parmi les élèves.

Tandis que la quatrième saison s’articule autour des nouvelles règles de l’école au nouveau cursus avec l’arrivée d’un nouveau directeur.

Au cours des quatre saisons de la série, l’histoire est racontée à travers des sauts temporels provoqués par des flashbacks et des flashforwards, où l’enquête policière et les événements survenus sont mêlés.