Netflix confirme la deuxième saison de « The Squid Game »

Ils ont récemment révélé ce que sera l’intrigue de la saison 2 de Squid Game, c’est vrai, il semble que l’histoire ne soit pas encore terminée et pour beaucoup c’est un soulagement, même si c’est un tirage au sort, tellement peut être bon, il peuvent ruiner l’histoire et laisser leurs fans insatisfaits.

Hwang Don-hyuk, qui est le créateur de la série, a partagé ses idées pour le Squid Game. saison 2.

Après le succès de la série coréenne, il était plus qu’évident que le créateur Hwang Don-hyuk voulait faire une deuxième saison.

Et récemment, il a dévoilé les idées qu’il a pour The Squid Game saison 2, puisque la première partie du projet a été l’une des plus regardées de l’histoire de Netflix avec un total de 111 millions de vues dans le monde, auxquelles s’ajoutent celles qui continuent de s’accumuler.

Il y a des histoires que je n’ai pas couvertes dans la série » a-t-il dit « , par exemple l’histoire du policier et l’histoire de son frère, le Front Man. «

Il convient de noter qu’à un moment donné, il a été dit qu’Ester Exposito serait la protagoniste de la deuxième partie, puisque le compte Netflix Amérique latine sur Instagram a révélé une photographie de l’actrice escortée par deux personnages de la série coréenne.

En revanche, lors d’une interview, le créateur de la série a annoncé que son souhait est de reprendre la fin ouverte de la série, puisqu’il a permis au personnage principal, Seong Gi-hun, de revenir sans embarquer dans l’avion qui le conduirait. aux États-Unis pour voir sa fille après avoir terminé les jeux mortels.

Donc, s’il finissait par créer la deuxième saison, j’aimerais explorer cette histoire », a déclaré Hwang Don-hyuk.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, il a ajouté qu’il existe de nombreuses possibilités d’histoires pour la deuxième saison, puisque le réalisateur lui-même a avoué que la deuxième partie aura besoin d’une salle d’écrivains pour développer l’ampleur de la prochaine histoire.

C’est le 17 septembre que la série a atteint le petit écran via Netflix sans que personne n’imagine qu’elle deviendrait la série la plus regardée de l’histoire de la célèbre plateforme, puisque le projet est devenu viral dans le monde entier.

C’est ainsi qu’après le succès, les créateurs conçoivent déjà l’histoire de The Squid Game saison 2 et la date de sortie et tous les détails de la deuxième partie seront annoncés prochainement.