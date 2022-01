Netflix confirme les troisième et quatrième saisons d’Emily à Paris

Compte tenu du fait que la série a été renouvelée, il est fort probable que la protagoniste décide de continuer sa vie parisienne. De plus, nous pourrons assister à ce qui va se passer entre elle et son nouvel amour, Alfie, qui doit retourner à Londres.

Dans une récente interview avec ELLE US, Lily Collins a déclaré qu’elle était très confuse à propos de son personnage et a expliqué que même elle ne savait pas ce qui l’attendait Emily.

« Je meurs d’envie de savoir quelle est cette décision, parce que je ne sais pas », a-t-il dit en se référant à l’option d’emploi qu’il prendra. « Je suis aussi confuse qu’Emily. Je pense qu’il y a des avantages et des inconvénients à chacun. Je pense qu’Emily est étonnée que son patron (Sylvie) veuille que je l’accompagne dans sa nouvelle agence. Et en même temps, maintenant il a trouvé cette relation avec Alfie et peut-être qu’il aimerait aller à Londres. C’est juste un trajet en train Eurostar. Donc je ne sais pas », a-t-il déclaré.

(STÉPHANIE BRANCHU / NETFLIX / STÉPHANIE BRANCHU / NETFLIX)