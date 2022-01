Netflix confirme que « Mère, il n’y en a que deux » aura une troisième saison – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

‘Mère il n’y en a que deux’ aura une troisième saison ; Cela a été confirmé par Netflix via les réseaux sociaux.

La comédie met en vedette Ludwika Paleta et Paulina Goto, et met également en évidence la participation de Martín Altomaro, Javier Ponce et Matías Novoa.

‘Madre solo hay dos’ a, jusqu’à présent, deux saisons qui ont captivé le public mexicain et latino-américain.

Via Twitter, Netflix a annoncé que le deuxième volet de « Mère il n’y en a que deux » a accumulé plus de 13 millions d’heures vues depuis sa première.

De plus, la série comique mexicaine s’est classée dans le Top 10 des 16 pays.

Pour cette raison, la plateforme de streaming a confirmé que « Mère il n’y en a que deux » aura une troisième saison.

Jusqu’à présent, Netflix n’a pas révélé plus de détails et n’a pas commenté de date provisoire pour la première de la troisième saison de « Mère, il n’y en a que deux ».