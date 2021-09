Netflix Connaître toutes les premières du 1er septembre ! | Instagram

Nous avons enfin commencé un nouveau mois et le célèbre Plate-forme Netflix apporte à ses abonnés quelques nouvelles que vous trouverez à partir d’aujourd’hui, alors continuez à lire pour connaître ses sorties.

Aujourd’hui, mercredi 1er septembre, deux séries, deux documentaires et un anime démarrent le mois sur Netflix à fond.

Cela peut vous intéresser : Netflix annonce la date de sortie de la suite de You !

Le mois de septembre a enfin commencé et la vérité est qu'avec tout sur la célèbre plateforme au logo rouge, Netflix, puisque la plateforme compte deux séries, deux documentaires et un anime prêt à démarrer à fond.

Nous nous rapprochons de plus en plus de la fin d’une année de plus et cela apporte les meilleures sorties de toute l’année, alors vous feriez mieux de ne pas vous détacher de la télévision.

Donc, sans plus tarder, ici, dans Show News, nous détaillons quelles sont ces premières Netflix pour commencer un nouveau mois de l’année.

Comment être un bon cowboy (SÉRIE)

Dale Brisby profite de sa connaissance des réseaux sociaux et de ses talents de clown de rodéo pour enseigner au monde ce que signifie être un bon cowboy.

Les 100 : Saison 7 (SÉRIE)

Alors que l’Anomalie révèle sa vraie nature, des groupes en guerre et de nouveaux dangers mettent en péril les efforts de Clarke pour semer la paix une fois pour toutes.

Tournant : le 11 septembre et la guerre sur Terre (DOCUMENTAIRE)

Cette série intrépide documente les attentats du 11 septembre, des origines d’Al-Qaïda dans les années 1980 à la réponse énergique des États-Unis, à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Mystères du Titanic (DOCUMENTAIRE)

Accompagné d’une équipe d’historiens, de cinéastes et de scientifiques, le réalisateur James Cameron explore les vestiges du Titanic de l’intérieur et de l’extérieur.

Kuroko no Basket : Saison 3 (ANIME)

Guidée par Kuroko, le joueur fantôme, et Kagami, son meilleur ami à l’esprit incassable, l’équipe poursuit son combat pour la victoire.