Netflix continue de triompher en Espagne, mais la concurrence augmente et raccourcit les distances | Divertissement

On voit de plus en plus de plateformes et il est déjà rare d’en avoir une seule sous contrat à domicile, selon le dernier baromètre publié.

Lorsque vous pensez au nombre de plates-formes de streaming dont vous disposez chez vous, vous vous rendez compte que Il est révolu le temps où un seul optait pour un. Netflix, HBO, Prime Video, Movistar +, Disney +, Filmin … De nombreuses options s’offrent à vous, les succès sont de moins en moins concentrés et presque toutes les plateformes peuvent se vanter d’avoir un catalogue attractif.

Les données sur ce secteur du baromètre TV-OTT: Pay TV et OTT que Barlovento Comunicación a publié sur la base de 10 000 interviews sont intéressantes. Mais le point culminant de tout cela à première vue est que 79,4% des ménages ont aujourd’hui accès aux plateformes de paiement.

Ce chiffre ne cesse de croître par rapport aux années précédentes, mais il est également très frappant qu’il soit normal qu’il n’y ait pas un seul embauché, dans plus de la moitié il y en a au moins deux et demi en Espagne passe à 2,6 plates-formes par ménage.

Comme prévu, l’étude montre les différences entre les différents âges et la façon dont ceux qui utilisent le plus ces services sont ceux qui ont entre 18 et 34 ans, avec des nombres supérieurs à 90%. Pendant ce temps, à partir de 70 ans, ils restent à 65,7%, un chiffre tout de même très frappant.

Comment pourrait-il en être autrement, selon les données collectées, la plateforme la plus consultée est Netflix, mais il n’y a pas autant de différence que vous pourriez le penser en ce qui concerne la concurrence la plus directe, qui est actuellement Prime Video, clairement motivé par le fait d’être un extra de la grande boutique en ligne. Voici les chiffres relatifs aux accès:

Netflix: 58,2% Prime Video: 50% Movistar +: 25,3% Disney +: 19% Vodafone TV: 9,2% DAZN: 6,1% Orange TV: 3,9% Filmin: 3,6% AtresPlayer,: 3,4% Mitele PLUS: 1,7% Yoigo: 0,8 %

La croissance de Disney + est également spectaculaire atteignant un pourcentage aussi élevé bien qu’il s’agisse d’une plate-forme relativement nouvelle et dont le contenu est clairement segmenté pour le moment, elle n’est pas aussi variée que celle des autres entreprises.

Nous verrons sûrement que ces les chiffres changent pour 2022 avec l’arrivée de HBO Max et les différentes tendances qui se produisent. C’est un secteur qui semble toujours en croissance, mais tout indique que nous découvrons de nombreuses surprises dans les mois à venir.