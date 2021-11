Netflix copie TikTok avec de courtes vidéos pour attirer un public plus jeune | La technologie

La plateforme de streaming va ajouter une nouvelle fonction centrée sur les plus petits de la maison qui leur permettra de voir de petits clips du contenu pour enfants dont ils disposent à ce moment-là.

Que Tik Tok soit l’un des réseaux sociaux les plus performants est un fait. Il compte déjà des millions d’utilisateurs qui aiment chaque jour regarder ou réaliser de petits clips vidéo pleins d’imagination.

Les entreprises savent également à quel point il a été un succès et certains vont commencer à le copier. Dans ce cas c’est Netflix qui a décidé d’inclure une nouvelle fonctionnalité sur sa plateforme qui peut être très similaire à ce que nous propose Tik Tok.

Ils vont commencer à offrir courts clips vidéo destinés aux enfants, avec des extraits sélectionnés du contenu créé pour eux.

Cette fonction s’appellera Kids Clips et cherche à attirer un public plus jeune vers les produits de la plateforme. Il pourrait être trouvé sur l’application Netflix iOS et ils ajouteraient de nouveaux clips quotidiennement en fonction des émissions qu’ils ont et de ceux qui rejoindraient la grille des émissions.

Ce n’est pas la première fois qu’ils font un mouvement de ces caractéristiques. Au début de l’année, ils ont lancé une fonctionnalité similaire appelée Fast Laughs. qui montrait les meilleurs moments de certaines séries comiques ou monologues.

Il cherche à attirer l’attention des consommateurs de nouvelles technologies. Si vous proposez de petits clips de quelque chose que le public pourrait aimer, peut-être qu’il deviendra accro à une nouvelle série et pourra conserver l’abonnement plus longtemps.

Pour le moment seulement en Amérique

L’effort que fait Netflix est suffisamment important pour satisfaire ses utilisateurs. Fast Laughs a été lancé plus tôt cette année à titre d’essai et maintenant, ils ont ajouté Kids Clips, abordant un nouveau secteur.

Bien que l’idée des deux fonctions soit similaire, elles diffèrent par leur mode de visualisation. Fast Laughs a été visionné verticalement, tandis que Kids Clips est conçu pour être utilisé avec l’écran horizontalement. Cela prend tout l’écran et les enfants peuvent regarder 10 à 20 courtes vidéos à la fois.

Cette fonctionnalité sera diffusée la semaine prochaine, mais Il ne sera disponible qu’aux États-Unis, au Canada et dans les pays hispanophones latins.