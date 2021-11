Cette histoire traite des détails de la finale de la saison 1 de « Cowboy Bebop » de Netflix. Si vous n’avez pas encore regardé la saison, considérez cette fonctionnalité sur la façon dont l’adaptation en direct est différente de l’anime.

La série live-action « Cowboy Bebop » de Netflix s’apparente à un nouvel arrangement de l’opus qui est la série animée originale bien-aimée.

Mettant en vedette John Cho, Mustafa Shakir et Daniella Pineda en tant que cow-boys du vaisseau spatial Bebop, la nouvelle adaptation superpose des personnages, des moments, des visuels, des sons et d’autres références familiers de l’anime avec son propre récit unique qui – bien que spirituellement fidèle à l’anime – diverge parfois de l’histoire racontée dans le spectacle original.

Cela est particulièrement évident dans la finale de la saison, qui culmine avec la transformation de Julia (Elena Satine) en un méchant à part entière. Cet arc, unique à la série d’action en direct, est l’un des plus grands changements apportés par l’anime.

« Plus nous parlions de [Julia] dans la salle des scénaristes, plus il devenait clair que nous avions cette incroyable opportunité de donner naissance à un méchant », a déclaré le showrunner et producteur exécutif de « Cowboy Bebop », André Nemec. « Voir cette femme – qui a été mise dans cet environnement et, par son désir d’échapper à l’environnement, [is] inculqués dans son horreur, dans sa violence — réalisez que [she can] prends les rênes maintenant.

Voici une ventilation de certains des éléments clés de la finale de « Cowboy Bebop » qui la distingue de l’histoire racontée dans l’émission originale.

À quel point Julia est-elle différente dans l’anime ?

Dans l’anime, Julia n’est guère plus qu’une figure du passé de Spike qui hante ses souvenirs – jusqu’à ce qu’elle apparaisse brièvement dans les derniers épisodes. Outre le fait qu’elle est en quelque sorte liée à la rivalité de Spike et Vicious, une grande partie de son histoire est un mystère. Et bien que les retrouvailles de Julia et Spike dans l’anime soient beaucoup plus amicales, Julia choisissant de suivre Spike pour qu’ils puissent être ensemble, elle est tuée peu de temps après.

Nemec considère la Julia de l’anime comme « plus une idée ».

« Elle est plus un dispositif dramatique, assez, pour la narration de l’anime », a déclaré Nemec. Mais l’objectif de la série live-action était de lui donner plus d’agence tout en restant fidèle à l’esprit de l’original.

Julia est beaucoup plus présente et sa trame de fond plus développée dans le nouveau « Cowboy Bebop », qui plonge dans l’histoire du trio dans son avant-dernier épisode pour aider à expliquer la racine de l’animosité intense de Spike (Cho) et Vicious (Alex Hassell). C’est cette histoire qui motive les actions de Julia avant et tout au long de la finale.

Julia (Elena Satine) dans « Cowboy Bebop ».

(Geoffrey Short / Netflix)

Quelle est la signification de la cathédrale ?

La finale en direct est inspirée du cinquième épisode de l’anime, « Ballad of Fallen Angels ». Dans cet épisode, Spike est attiré dans une cathédrale par Vicious qui, après avoir tué quelqu’un d’important pour Spike, a également capturé Faye. Leur confrontation implique une séquence de combat mémorable qui conduit Vicious à lancer Spike à travers la vitre d’une grande fenêtre.

Pour Nemec, il était important que la version live-action de Faye (Pineda) soit plus qu’un simple moyen d’arriver à ce combat.

« L’une des choses que je savais très tôt était que je voulais que Faye ne se présente pas à la cathédrale en tant que victime », a déclaré Nemec. « Elle a dû être le héros du jour, ce qu’elle est. »

Pourquoi Julia a-t-elle tiré sur Spike ?

« Je savais que je voulais que Julia se présente à la cathédrale », a déclaré Nemec. « Je savais que je voulais que Julia tourne Vicious. »

Mais si la raison pour laquelle Julia a tourné Vicious était claire dès le départ, la raison de son tournage de Spike est venue plus tard, alors que Nemec et la salle des écrivains considéraient les retrouvailles de Julia et Spike. Nemec s’est rendu compte qu’il était important pour Julia de demander à Spike pourquoi il n’était jamais revenu pour elle : de son point de vue, il l’a juste abandonnée à une vie avec Vicious.

« Elle lui tire par la fenêtre et pour moi, cela me semble très justifié à ce moment-là », a déclaré Nemec. « Elle n’a plus besoin de lui. Et je pense que cela en dit long sur le personnage de Spike, sur les idées romantiques qui flottent dans sa tête et sur les rêves qu’il a depuis le tout début, qu’il aspire toujours à quelque chose qu’il n’a pas laissé évoluer. Ses pensées sont figées dans le temps et les siennes ne le sont absolument pas.

à tous ceux qui ont demandé « Où est Ed ? » – vous n’avez plus à attendre présentant le nouveau venu Eden Perkins (eux/eux), qui joue le rôle de Radical Ed dans COWBOY BEBOP de Netflix, maintenant en streaming pic.twitter.com/ttnL7xdTVb – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 19 novembre 2021

Qu’en est-il du gamin qui trouve Spike à la toute fin ?

Ce personnage est Radical Edward (Eden Perkins), un brillant jeune hacker qui a été brièvement mentionné plus tôt dans la série. Dans l’anime, Ed est le quatrième membre d’équipage du Bebop et rejoint l’équipe dans le neuvième épisode. Son nom complet, du moins dans l’anime, est Edward Wong Hau Pepelu Tivruski IV.

L’introduction d’Ed dans l’anime perturbe la dynamique établie de l’équipe Bebop. Mais elle contribue également à renforcer leur lien, et ses compétences deviennent inestimables pour l’équipe.

« Cela me semblait important de pouvoir vraiment exploiter les personnages de Spike, Jet et Faye, de vraiment cimenter l’équipage du Bebop et de savoir qui sont ces personnes avant de leur lâcher la bombe atomique Ed », a déclaré Nemec. . Parce qu’elle « ne fera que créer plus de chaos dans le groupe ».

Nemec a déclaré qu’il n’y avait pas assez de temps pour présenter correctement Radical Edward lors de la première saison de « Cowboy Bebop ».

« Il y a beaucoup à tirer de Radical Ed et qui elle est, ce qu’elle est, d’où elle vient [and] pourquoi elle fait ce qu’elle fait », a déclaré Nemec. « Donc, cela signifiait sauver Radical Ed pour une deuxième saison, croisons les doigts, où nous pouvons vraiment raconter l’histoire d’Ed. »

Alors pourquoi le camée Radical Edward a-t-il été inclus? Parce que Nemec pensait qu’il était important de réduire la lourdeur de la finale – de « laisser tout le monde avec un petit sourire sur le visage, par rapport à la tragédie.

« Ce dernier moment avec Ed a été un rappel que les choses vont continuer », a déclaré Nemec. « Il y a cette autre énergie folle qui est sur le point de bouleverser les choses. »