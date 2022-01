Netflix crée un anime Scott Pilgrim avec le créateur original

Image : Netflix / Oni Press / Kotaku

Et puis il était temps pour Toronto de se noyer dans le doux chagrin de Clash At Demonhead, encore une fois, mais sous la forme d’un anime. C’est vrai, Netflix prévoit de développer une nouvelle adaptation de la bande dessinée et du film culte Scott Pilgrim vs. The World.

Selon The Hollywood Reporter qui a révélé l’histoire, le créateur de la série Bryan Lee O’Malley est sur le point d’écrire et de produire la série aux côtés de Are You Afraid of the Dark ? showrunner BenDavid Grabinski. Edgar Wright, le réalisateur du film de 2010 et les membres de son groupe seront également impliqués dans l’anime Netflix. Wright, Nina Park, Marc Platt, Jared LeBoff et Adam Seigel de Marc Platt Productions, et Michael Bacall seront les producteurs exécutifs, selon THR.

Bien que la série n’ait pas encore été officiellement commandée, si les choses s’arrangent, Science SARU, le studio de production d’anime derrière Devilman Crybaby, Night is Short, Walk On Girl et Ping-Pong The Animation devrait animer la série.

Ce n’est pas la première fois que Scott Pilgrim reçoit le traitement d’animation. En 2010, Adult Swim a diffusé des segments animés intitulés Scott Pilgrim vs. The Animation pendant les pauses publicitaires. Les personnages de l’animation ont été exprimés par les acteurs du film d’Edgar Wright. L’intrigue de Scott Pilgrim vs. The Animation a eu lieu pendant le premier chapitre du deuxième tome de la bande dessinée où Scott, un lycéen, forme un groupe avec Kim Pine et son amie Lisa Miller, un personnage qui n’a pas été sélectionné pour le montage final. du film. Son omission était probablement pour le mieux parce que son intrigue d’avoir le béguin pour Scott aurait été bien trop occupée pour jongler avec le fait d’avoir trop de chefs sous la forme des ex diaboliques de Ramona Flower.

Espérons que ce virage vers la réalisation d’adaptations animées d’une œuvre, comme avec Arcane de League of Legends, devienne davantage un élément de base pour Netflix à l’avenir, au lieu de l’alternative: donner aux propriétés le traitement d’action en direct comme le streamer l’a fait avec l’annulation à la hâte Série Cowboy Bebop.