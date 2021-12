Netflix décroche un projet majeur qui devrait plaire aux fans de Frank Sinatra

Une série basée sur la vie de Frank Sinatra est en développement chez Netflix. Le projet bénéficie du soutien de Frank Sinatra Enterprises et la fille du président du conseil d’administration, Tina Sinatra, est productrice exécutive. Le réalisateur de Dreamgirls, Bill Condon, a signé pour écrire et réaliser le pilote.

Condon, lauréat d’un Oscar pour son scénario Gods and Monsters, servira de showrunner pour la série, rapporte Deadline. Lionsgate Television et Polygram Entertainment d’Universal Music Group sont les studios à l’origine de l’émission. Bib Finkelstein et Tina sont producteurs exécutifs via Frank Sinatra Enterprises. Les autres producteurs exécutifs du projet incluent le partenaire de production de Condon, Greg Yolen; Michele Anthony, Bruce Resnikoff et David Blackman via Polygram ; et Jack Morrisey.

La série est présentée comme la « bio-série définitive » sur Sinatra, mais il n’est pas clair s’il s’agira d’un projet de naissance à mort ou d’un moment précis de sa vie. Il y a beaucoup d’histoires dans la vie de Sinatra parmi lesquelles choisir. Les cinéastes pourraient se concentrer sur ses relations avec certaines des stars les plus brillantes d’Hollywood, ses liens présumés avec la mafia sur lesquels le FBI a enquêté ou ses jours Rat Pack. Sinatra était auparavant le sujet de la mini-série Sinatra de 1992, avec Philip Casnoff dans le rôle d’Ol’ Blue Eyes. Martin Scorsese avait également l’intention de développer un biopic, mais il s’est heurté à des désaccords avec la famille Sinatra qui ont fait dérailler le film.

La nouvelle arrive quelques jours seulement après que Tina a assisté au dévoilement d’une nouvelle statue de son père dans sa ville natale de Hoboken, New Jersey. Dimanche, la ville a marqué le 106e anniversaire de la naissance de Sinatra en montrant la statue conçue par le sculpteur Carolyn Palmer. « C’était dans son sang, son enfance à Hoboken, je vous l’assure », a déclaré Tina lors de l’événement. « Sache juste que tu peux sortir le garçon du quartier, mais tu ne peux jamais sortir le quartier du garçon – jamais. »

Condon est un choix intéressant pour le projet, car il a de l’expérience avec les comédies musicales et les biopics. Il a remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté en 1998 pour Dieux et monstres, qui racontait une version romancée des derniers jours du réalisateur de Frankenstein, James Whale. Ses autres biopics incluent Kinsey (2004), sur Alfred Charlies Kinsey; et The Fifth Estate (2013), centré sur Julian Assange. Il a également écrit les scénarios de Chicago (2002) et The Greatest Showman (2017), et réalisé Dreamgirls (2006). Il a également réalisé le remake de La Belle et la Bête de Disney en 2017 et a réalisé les deux derniers films Twilight. Son prochain projet est un remake de Guys and Dolls, que Sinatra a fait par hasard en 1955.