Netflix déploie désormais la prise en charge de Spatial Audio sur iPhone et iPad

Netflix a confirmé qu’il déployait désormais la prise en charge de Spatial Audio sur ses applications iPhone et iPad. Cela permet une expérience immersive à l’aide de filtres audio directionnels, et les utilisateurs de Netflix ont mis du temps à arriver.

Un porte-parole de Netflix a confirmé à . que la société avait commencé à déployer le support Spatial Audio sur iPhone et iPad sur iOS 14. La nouvelle a été signalée pour la première fois par les utilisateurs sur Reddit ainsi que dans un rapport d’iPhoneSoft,

La bascule pour la gestion de Spatial Audio est située dans le Control Center. La fonction audio spatiale est exclusive aux AirPods Pro et AirPods Max.

Apple dit que l’audio spatial est une expérience immersive utilisant des filtres audio directionnels pour “jouer des sons pratiquement n’importe où dans l’espace, créant une expérience sonore immersive”. Cela placera les canaux surround exactement au bon endroit, même lorsque vous tournez la tête ou déplacez votre appareil.

Voici comment Apple décrit la fonction audio spatiale pour les utilisateurs d’AirPods Pro et d’AirPods Max :

L’audio spatial avec suivi dynamique de la tête apporte l’expérience du cinéma directement à vos AirPods Pro. En appliquant des filtres audio directionnels et en ajustant subtilement les fréquences que chaque oreille reçoit, l’audio spatial peut placer les sons pratiquement n’importe où dans l’espace, créant une expérience de son surround immersif. À l’aide du gyroscope et de l’accéléromètre de votre AirPods Pro et de votre iPhone, l’audio spatial suit le mouvement de votre tête ainsi que celui de votre appareil, compare les données de mouvement, puis remappe le champ sonore afin qu’il reste ancré à votre appareil même comme votre tête se déplace.