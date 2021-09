Netflix dévoile de nouvelles images d’Emily dans Paris 2, à quoi faut-il s’attendre ?

Que doit-on attendre de la nouvelle saison ? Emily sera plus ancrée dans sa nouvelle vie à Paris, elle en apprendra plus sur la ville et sera encouragée à la connaître davantage, cependant, il continuera à lutter contre les particularités de la vie française. Se concentrera sur votre travail et dans ses cours de français

vous rencontrerez un expatrié qui vous intrigue.

(Netflix)

Pour l’instant, Netflix n’a pas dévoilé la date de sortie d’Emily in Pairs 2, la seule chose que l’on sait c’est qu’elle sera dans quelque part dans le reste de 2021.

(Netflix)