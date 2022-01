Netflix dévoile la bande-annonce de la dernière saison de Dark Desire

Récemment, le célèbre Plate-forme à partir de Netflix a publié la bande-annonce tant attendue de la dernière saison de Dark Desire, quelque chose que sans aucun doute beaucoup de gens étaient impatients de voir.

Il y a de moins en moins de temps pour deuxième livraison et dernière saison de « Dark Desire », la date est le 2 février prochain et Netflix a enfin sorti le trailer officiel.

« Alma » essaie de reconstruire sa vie après les événements de la première saison. Maintenant divorcée de « Leonardo », elle a pris un congé sabbatique de l’université pour assister à un groupe de soutien où elle essaie de récupérer.

Apparemment, le destin d' »Alma » prendra une tournure nouvelle et dramatique lorsqu’elle apprendra qu’un mariage est sur le point d’avoir lieu qui la secoue profondément : « Darío » est sur le point d’épouser « Julieta ».

Des rencontres explosives et une tragédie surprenante déclencheront un nouveau jeu de miroirs et de rebondissements obsédant.

A noter que « Dark Desire » est créé et écrit par Leticia López Margalli, réalisé par Pitipol Ybarra et Kenya Márquez et avec Maite Perroni, Alejandro Speitzer, Erik Hayser, Jorge Poza, Catherine Siachoque, Arturo Barba, Regina Pavón et Ariana Saavedra .

Selon Netflix, cette deuxième saison marquera la fin de la série sur son service après son succès.

D’autre part, il y a plusieurs mois, le salaire de « millionnaire » de Maite Perroni a été divulgué pour « Dark Desire », la série Netflix qu’elle incarne avec Alex Speitzer et qui est devenue l’une des productions les plus populaires de cette année en obtenant 35 millions de personnes. en audience.

Et c’est que le boom était à tel point qu’il a été récemment annoncé que l’histoire aurait une deuxième saison, c’est Maite elle-même qui a partagé une vidéo sur son compte Instagram officiel où elle a fait l’annonce attendue.

L’ensemble du casting n’est pas connu, mais, selon les informations du portail Life Box Set, la somme d’argent qu’aurait gagné Maite Perroni pour être apparue dans la production Netflix se situe entre environ 100 000 $ et 250 000 $ par an de Netflix, convertis en pesos mexicains avoisinerait entre 2 et 4 millions de pesos.

C’est pour cette raison qu’une deuxième saison signifie sans aucun doute de gros bénéfices pour l’actrice et chanteuse mexicaine, reconnue principalement pour être une ancienne RBD.