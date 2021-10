Netflix dévoile la bande-annonce de la deuxième saison de The Witcher

Netflix publie la bande-annonce de la deuxième saison de The Witcher | Instagram

Récemment, le célèbre Plate-forme La société de divertissement Netflix a publié la bande-annonce tant attendue de la deuxième saison de « Le sorceleur« avec le beau et célèbre acteur Henry Cavill, comme beaucoup de ses fans l’attendaient.

C’est vrai, la plate-forme de streaming Netflix a présenté la bande-annonce de la Deuxième Saison de « The Witcher » et le meilleur de tous est que l’avance révèle plus de détails sur la série intéressante.

Netflix a enfin publié la bande-annonce de la deuxième saison de « The Witcher », une série mettant en vedette l’acteur Henry Cavill.

La plateforme de streaming a présenté un aperçu de l’intrigue intéressante, un projet tant attendu par les fans et qui sortira ce même 2021.

Dans cette nouvelle bande-annonce, il ramène l’acteur hollywoodien dans le rôle de Geralt de Rivia formant la jeune apprentie, la princesse Cirilla, de la même manière qu’ils ont révélé le retour de la sorcière Yennfer, puisque Geralt ne sait pas qu’elle est en vie.

En fait, nous avons partagé avec vous en septembre dernier que la plateforme du logo rouge a lancé un aperçu de la deuxième saison, puisqu’ils ont annoncé qu’elle aurait un nouveau teaser avant que le projet ne fasse ses débuts sur la plateforme.

Il convient de noter que dans cet aperçu qui a été donné, Vesemir, qui est un personnage joué par Kim Bodnia, a été vu.

La bande-annonce promet de montrer un peu plus ce que fut le passé de Rivia, un personnage interprété par Henry Cavill.

De la même manière, ils montreront les capacités que possède le sorcier et d’autre part, dans cet aperçu, des créatures mythologiques sont apparues dans les scènes, ce qui promet de l’émotion dans les chapitres.

Comme vous vous en souvenez peut-être, en raison de la pandémie de COVID-19, les enregistrements et la production ont subi un long retard, de sorte que la deuxième saison a été l’une des plus attendues par les fans, bien que la nouvelle bande-annonce ait captivé les fans, depuis pour être vrai la première sur Netflix est assez proche.

De plus, il a été annoncé que le tournage de la troisième saison de la série Henry Cavill commencera en 2022.

Selon les informations de Production Weekly et en plus du renouvellement par Netflix d’un tiers, ils ont révélé quand les enregistrements du projet commenceront.

La première saison de la série est disponible sur Netflix, donc les utilisateurs qui n’ont pas eu l’occasion de voir l’histoire, pourront découvrir plus de détails sur la série qui a débuté en 2019 avec 8 chapitres, cependant, elle reviendra avec de nouveaux épisodes le 17 décembre prochain.

La deuxième saison de « The Witcher » comportera des chapitres intéressants du personnage d’Henry Cavill, puisque la série est basée sur la saga littéraire de Geralt de Rivia, avec trois intrigues principales qui se croisent dans la première partie.