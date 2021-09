Netflix dévoile la série “Jigsaw” avec Giancarlo Esposito

La star mandalorienne Giancarlo Esposito dirigera Jigsaw, une nouvelle série dramatique d’action de braquage en développement pour Netflix. Le projet n’a rien à voir avec le personnage de Saw, mais cela ressemble toujours à une série passionnante inspirée de l’histoire réelle de 70 milliards de dollars d’obligations qui ont disparu à Manhattan lors de l’ouragan Sandy. Le casting comprendra également Paz Vega, Rufus Sewell, Tati Gabrielle, Peter Mark Kendall, Rosaline Elbay, Jai Courtney, Jordan Mendoza et Niousha Noor rapporte Deadline.

Jigsaw est la première production des nouveaux studios de Netflix à Brooklyn et comportera huit épisodes. L’émission prévoit de raconter l’histoire complète de la vie des personnes qui ont tenté l’un des plus grands braquages ​​de tous les temps, avec des parties de l’histoire commençant 24 ans dans le passé et s’étendant jusqu’à un an après le braquage. Eric Garcia, l’auteur de Matchstick Men et The Repossession Mambo, a créé la série et fait office de showrunner. Ridley Scott est producteur exécutif, aux côtés de David W. Zucker et Jordan Sheehan de Scott Free Productions. Les autres producteurs exécutifs sont Fred Berger, Brian Kavanaugh-Jones et Justin Levy d’Automatik Entertainment ; et Russell Fine. Jose Padilha a été embauché pour réaliser les deux premiers épisodes.

Netflix l’a taquiné comme une série qui a une “approche non linéaire de la narration d’une manière où les téléspectateurs ont le contrôle”. Cependant, ce ne sera pas comme le format choisissez votre propre aventure utilisé pour les épisodes “Bandersnatch” de Black Mirror et “Kimmy contre le révérend” de Unbreakable Kimmy Schmidt. Au lieu de cela, des sources ont déclaré au Hollywood Reporter que les téléspectateurs peuvent regarder les sept premiers épisodes dans n’importe quel ordre avant de regarder la finale. Interrogation de Paramount+ a été publié dans un format similaire l’année dernière.

Esposito est surtout connu pour avoir joué le rôle de Gus Firing dans Breaking Bad, ce qui lui a valu deux nominations aux Emmy Awards pour le meilleur acteur de soutien dans une série dramatique. Il a également décroché un nominé pour avoir joué le personnage de la série préquelle Better Call Saul. Il a également joué le rôle de Moff Gideon dans The Mandalorian de Disney +, remportant un clin d’œil aux Emmy pour acteur invité exceptionnel dans une série dramatique pour la saison 1 et une nomination pour acteur de soutien exceptionnel dans une série dramatique pour la saison 2. Esposito joue également dans la série Epix Godfather of Harlem, avec Forest Whitaker et The Boys d’Amazon.

Vega est connue des abonnés Netflix pour ses rôles dans The OA et Fugitiva. Sewell a récemment joué dans The Father, The Marvelous Mrs. Maisel, The Man in the High Castle et Old. Courteny a joué le rôle du capitaine Boomerang dans The Suicide Squad.