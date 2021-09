Netflix dévoile le premier aperçu de la série “The Sandman” ⋆ 10z viral

Longtemps considéré comme l’une des plus grandes séries de bandes dessinées de l’histoire, The Sandman obtient enfin une adaptation tant attendue – et longtemps tentée – lorsque Netflix l’apporte à la télévision dans une toute nouvelle série. Pendant des décennies, depuis ses débuts à la fin des années 1980, les gens ont essayé d’adapter The Sandman de Neil Gaiman, principalement en tant que film. Le co-scénariste de Pulp Fiction, Roger Avary, a travaillé sur une version pendant quelques années et il y a une dizaine d’années, David S. Goyer était impliqué dans un projet totalement différent basé sur la série, qui aurait mis en vedette Joseph Gordon-Levitt comme personnage principal. Cela n’est jamais arrivé non plus. Soi-disant, certains de ces projets de films Sandman étaient si désastreux qu’ils ont empêché Gaiman de travailler sur quoi que ce soit chez DC Comics impliquant ses personnages pendant des années.

The Sandman s’est finalement constitué en une série télévisée, ce qui était probablement toujours mieux adapté au matériel de toute façon. La bande dessinée originale a duré 75 séries jusqu’au milieu des années 90 et a été relancé par Gaiman à quelques reprises dans divers romans graphiques et retombées. Netflix’s Sandman a été développé par Allan Heinberg, un vétéran de la télévision (il a travaillé sur Gilmore Girls, Grey’s Anatomy et Scandal, entre autres) qui est également un auteur de bandes dessinées. (Il est le co-créateur de Young Avengers, un excellent livre qui semble pouvoir être adapté au MCU dans les années à venir.) La série met en vedette Tom Sturridge dans le rôle de Dream, avec Gwendoline Christie dans le rôle de Lucifer et Kirby Howell-Baptiste dans le rôle de Death. Le premier teaser de l’émission est ici – regardez-le ci-dessous:

Le compte Instagram officiel de la série lancé avec le logo officiel de l’émission, qui vient directement de la bande dessinée Gaiman :

Voici le synopsis officiel de l’émission :

Un riche mélange de mythe moderne et de dark fantasy dans lequel fiction contemporaine, drame historique et légende s’entremêlent harmonieusement, The Sandman suit les personnes et les lieux touchés par Morpheus, le roi des rêves, alors qu’il répare les erreurs cosmiques – et humaines – qu’il a commises au cours de sa vaste existence.

The Sandman sera bientôt disponible sur Netflix.

