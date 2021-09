Netflix dévoile les 10 séries et films les plus regardés jusqu’à présent en 2021

Netflix a dévoilé deux classements : un avec le nombre de comptes qui ont sélectionné un certain titre dans le 28 premiers jours de son lancement et qu’as-tu vu pendant au moins 2 min. Et la seconde (et plus complète) est liée à l’engagement du spectateur vis-à-vis du contenu : durée totale de visionnage en heures au cours de cette période de 28 jours. Saurez-vous deviner quelle série a été la plus regardée et consommée ? Bridgerton !

Photo : Netflix

La série anglaise, avec tout et des avis partagés, a balayé comme la plus vue sur Netflix jusqu’à présent en 2021. Voici le classement complet, découvrez si votre série ou film préféré s’y trouve.

Classement par foyers qui testent un titre pendant au moins 2 minutes et dans les 28 premiers jours de son lancement :

SÉRIES

Bridgerton : 82 millions de foyers 2) ” Lupin saison 1 ” : 76 millions de foyers 3) ” The Witcher ” : 76 millions de foyers 4) ” Sex / Life ” : 67 millions de foyers 5) ” Stranger Things saison 3 ” : 67 millions de foyers 6 ) ‘La maison de papier saison 4’ : 65 millions de foyers 7) ‘Tiger King’ : 64 millions de foyers ménages

FILMS

« Tyler Rake » : 99 millions de ménages « Blind » : 89 millions de ménages « Spencer : confidentiel » : 85 millions de ménages « Shadow 6 » : 83 millions de ménages « Criminels en mer » : 83 millions de ménages « La vieille garde » : 78 millions de ménages « Enola Holmes » : 77 millions de foyers « Puissance du projet » : 75 millions de foyers