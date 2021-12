Netflix dévoile ses 10 meilleurs films de tous les temps

Alors que Netflix a longtemps gardé le secret sur ses chiffres réels de streaming, le mastodonte des médias a récemment publié une liste de ses 10 films originaux les plus populaires de tous les temps. La liste, qui favorise fortement les films d’action et les stars de cinéma établies comme Ryan Reynolds et Sandra Bullock, contient quelques surprises. Alors que la star de Don’t Look Up a définitivement fait sensation avec 111,03 millions d’heures diffusées lors de son week-end d’ouverture, ce qui la place au premier rang. 1 place dans le top 10 actuel, la satire noire n’a pas tout à fait atteint le panthéon de Netflix. Vos favoris ont-ils fait la liste?

10. « L’armée des morts »

(Photo : Netflix)

« Après une épidémie de zombies à Las Vegas, un groupe de mercenaires prend le pari ultime en s’aventurant dans la zone de quarantaine pour le plus grand braquage de tous les temps. » Réalisé par Zack Snyder, Army of the Dead met en vedette Dave Bautista, Omari Hardwick, Theo Rossi et Tig Notaro et a eu 186 540 000 heures de streaming au cours de ses 28 premiers jours sur Netflix.

9. « L’impardonnable »

(Photo : Netflix)

« Libéré de prison dans une société qui ne lui pardonnera pas, une femme reconnue coupable de meurtre recherche la petite sœur qu’elle a été forcée de laisser derrière elle. » Sandra Bullock joue dans L’Impardonnable aux côtés de Vincent D’Onofrio, Viola Davis et Jon Bernthal. Le drame a gagné 186 900 000 heures de streaming au cours de ses 28 premiers jours sur Netflix.

8. « Enola Holmes »

(Photo : Netflix)

« En cherchant sa mère disparue, l’adolescente intrépide Enola Holmes utilise ses talents de détective pour déjouer son grand frère Sherlock et aider un seigneur en fuite. » Avec Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin et Helena Bonham Carter, Enola Holmes a tiré 189 900 000 heures de visionnage de ses 28 premiers jours sur Netflix et une suite a été annoncée.

7. « Spenser confidentiel »

(Photo : Netflix)

« Spenser, un ex-flic et ex-détenu, fait équipe avec l’aspirant combattant Hawk pour découvrir un sinistre complot lié à la mort de deux policiers de Boston. » Avec Mark Wahlberg, Winston Duke, Alan Arkin et Iliza Schlesinger, Spenser Confidential a totalisé 197 320 000 heures de visionnage au cours de ses 28 premiers jours sur Netflix et a une suite en cours.

6. « 6 souterrains »

(Photo : Netflix)

« Après avoir simulé sa mort, un milliardaire de la technologie recrute une équipe d’agents internationaux pour une mission audacieuse et sanglante visant à abattre un dictateur brutal. » 6 Underground, avec Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Corey Hawkins et Dave Franco, a totalisé 205 470 000 heures de visionnage au cours de ses 28 premiers jours sur Netflix.

5. « La cabine des baisers 2 »

(Photo : Netflix)

« Avec les décisions qui se profilent à l’université, Elle jongle avec sa romance à distance avec Noah, sa relation changeante avec la meilleure amie Lee et ses sentiments pour un nouveau camarade de classe. » Le deuxième volet de la trilogie très populaire The Kissing Booth met en vedette Joey King, Joel Courtney et Jacob Elordi et a été visionné 209 250 000 heures au cours de ses 28 premiers jours sur Netflix.

4. « L’Irlandais »

(Photo : Netflix)

« Le tueur à gages Frank Sheeran revient sur les secrets qu’il a gardés en tant que membre fidèle de la famille du crime Buffalino dans ce film acclamé de Martin Scorsese. » Mettant en vedette des habitués de Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci, L’Irlandais a décroché 214 570 000 heures de visionnage au cours de ses 28 premiers jours sur Netflix (un nombre qui a peut-être été aidé par la durée de 3 heures et plus du film).

3. « Extraction »

(Photo : Netflix)

« La mission d’un mercenaire endurci devient une course à la recherche de sou pour survivre lorsqu’il est envoyé au Bangladesh pour sauver le fils kidnappé d’un baron de la drogue. » Extraction met en vedette Chris Hemsworth et Rudhraksh Jaiswal et a gagné 231 340 000 heures de visionnage au cours de ses 28 premiers jours sur Netflix. Une suite du thriller d’action est en route.

2. « Boîte à oiseaux »

(Photo : Netflix)

« Cinq ans après qu’une présence menaçante invisible a poussé la plupart de la société au suicide, une survivante et ses deux enfants tentent désespérément de se mettre en sécurité. » Bird Box reste l’un des meilleurs films de Netflix avec 282 020 000 heures visionnées au cours de ses 28 premiers jours sur Netflix, ce qui en fait un énorme succès pour la star Sandra Bullock.

1. « Avis rouge »

(Photo : Netflix)

« Un profileur du FBI qui poursuit le voleur d’art le plus recherché au monde devient son partenaire réticent dans le crime pour attraper un escroc insaisissable qui a toujours une longueur d’avance. » La puissance combinée de Ryan Reynolds, Dwayne « The Rock » Johnson et Gal Gadot place Red Notice en tête de liste de Netflix avec 364 020 000 heures de streaming au cours de ses 28 premiers jours sur le service de streaming.

