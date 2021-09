Netflix dévoile un premier aperçu de la saison 4 d’Ozark

Les Byrdes ont à nouveau du sang sur les mains dans le premier aperçu de la quatrième et dernière saison de “Ozark” proposée samedi par Netflix dans le cadre de son événement promotionnel mondial Tudum.

Le clip de 90 secondes diffusé par Netflix montre le couple au cœur de la série – Wendy et Marty Byrde, interprétés par Laura Linney et Jason Bateman – se lavant dans un lavabo de salle de bain. Les deux ont du sang et une sorte de sable sur les mains, les cheveux et le haut du corps. Ils semblent être de retour au Mexique pour travailler avec la famille des cartels de la drogue qui a fait partie intégrante de la série ces dernières saisons.

‘OZARK’ RENOUVELÉ POUR LA QUATRIÈME ET DERNIÈRE SAISON À NETFLIX

Netflix n’a pas divulgué de date de première, mais a déclaré que la saison serait diffusée l’année prochaine.

Si quelque chose peut surpasser l’affrontement explosif du “loup salope” entre la gagnante des Emmy Julia Garner et la vedette Linney, ce pourrait être cette dernière saison. La dernière fois que nous avons vu « Ruth Langmore (Garner) avait quitté le réseau criminel de la famille Byrde après que Wendy Byrde (Linney) ait dénoncé son propre frère, une décision qui a rapidement conduit à sa disparition. Horrifié par les actions de Wendy et Marty, Langmore quitte l’ensemble de l’opération, une action que Wendy renvoie avec cette menace, “vous ne pouvez pas quitter un cartel de la drogue”.

‘OZARK’ CAST AND CREW SAISON 3 EXPANSION ET ÉVOLUTION DANS LA SALLE DE STREAMING VARIÉTÉ

Netflix a donné aux fans un premier aperçu de la saison quatre de “Ozark” samedi. (Photo d’Emma McIntyre/. pour Netflix)

Réunie avec ce qui reste de sa famille, Langmore conclut une nouvelle alliance avec la très dangereuse Darlene Snell (Lisa Emery). Nous n’avons pas encore vu quel genre de chaos Langmore et Snell vont semer dans les collines arrière des Ozarks, mais nous ne sommes pas optimistes que quiconque sortira vivant du Missouri d’ici la finale de la série.

ÉCOUTEZ : LAURA LINNEY REFLÈTE SUR LA SAISON 3 D’OZARK : « UN TOUT AUTRE NIVEAU D’INTENSITÉ »

Cette dernière saison est composée de 14 épisodes avec le premier épisode intitulé “Le début de la fin”. Cependant, la nouvelle saison sera divisée en deux parties avec des dates de sortie encore à déterminer.