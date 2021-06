Netflix dévoile un premier aperçu de ‘Robin Robin’ avec Gillian Anderson (VIDEO) .

Netflix se prépare déjà pour la saison des fêtes alors que le spécial Robin Robin reçoit son premier aperçu et sa date de première.

L’événement musical d’une demi-heure en stop-animation d’Aardman Animation arrivera le samedi 27 novembre sur la plateforme de streaming. En plus de publier des images et d’annoncer la date de première, Netflix a également publié un bref teaser faisant allusion à la douce histoire derrière la spéciale.

Créé et réalisé par Dan Ojari et Mikey Please qui ont écrit le spécial aux côtés de Sam Morrison, Robin Robin raconte l’histoire d’un Robin, un oiseau élevé par une famille aimante de souris. Au fur et à mesure qu’elle grandit, les différences entre elle et sa famille adoptive deviennent plus claires.

Dans un effort pour s’intégrer et prouver qu’elle est douée pour être une souris, Robin se lance dans un gros cambriolage, mais obtient plus que ce qu’elle a négocié après avoir découvert qui elle est vraiment. La distribution de voix comprend Bronte Carmichael qui incarne le titulaire Robin, Adeel Akhtar en tant que papa Souris, Richard E. Grant en tant que Magpie et Gillian Anderson en tant que méchant de la spéciale, Cat.

Robin Robin est produit par Helen Argo et produit par Sarah Cox. Musique et chansons pour la grêle spéciale de The Bookshop Band. Jetez un premier coup d’œil aux adorables créatures animées dans le teaser ci-dessous et restez à l’écoute pour la première qui aura lieu plus tard cette année sur Netflix.

Robin Robin, Première spéciale, samedi 27 novembre, Netflix

