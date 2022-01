Netflix diffuse la bande-annonce effrayante de la série sud-coréenne « We are dead » – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

We are dead (All of Us Are Dead), la nouvelle série de zombies Netflix qui vient de Corée du Sud, a déjà une date de sortie sur la populaire plateforme de streaming. C’est ce qu’ont annoncé les responsables, partageant une bande-annonce frénétique et terrifiante et confirmant le 28 janvier 2022 prochain comme le jour choisi pour le débarquement de leur apocalypse zombie en Occident.

Ainsi, le thème zombie sur Netflix reçoit une nouvelle production de Corée du Sud qui rejoint la troisième saison de Kingdom, prévue sur la plateforme pour 2022 à une date précise encore à confirmer. Cette fois, il s’agit d’une adaptation du webtoon Now at Our School de Joo Dong-Geun de 2009 ; La nouvelle série nous raconte les aventures de quelques jeunes survivants dans une école lorsque l’épidémie de zombies éclate dans la ville.

Selon le synopsis officiel : « Lorsqu’un virus zombie se propage dans la communauté, un groupe de lycéens se retrouve coincé à l’intérieur de leur école. Les étudiants en danger de mourir sous la peste se battent pour survivre et s’échapper. » En plus de l’intrigue, nous avons également l’affiche officielle que vous pouvez voir à la fin de l’actualité.

Réalisé par Lee Jae Gyoo et écrit par Chung Sung-il, la série présente un casting avec des noms comme Cheong San, Ohn Jo, Nam Ra, Su Hyuk, Gwi Nam, Song Jae Ik, Lee Byeong Chan, Chang-Hoon, Hee – Soo, Seo Hyo Ryeong, Park Eui Won, Jung Young Nam, Ji Min, Park Seon Hwa, Nam So Ju et Lee Eun Saem. Rappelons qu’il s’agit de la deuxième adaptation d’un webtoon par Netflix après la récente première de la série d’horreur Hellbound.

Avec des informations de Cependant