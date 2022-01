Netflix, Disney+ et Amazon Prime Combien cela coûtera-t-il en 2022 ?

A cette occasion nous vous communiquerons les nouveaux tarifs de Netflix, Disney+, Star+, HBO Max, Paramount+, Amazon Prime Vidéo, STARZPLAY et Apple TV+, car comme d’habitude, leurs prix augmentent d’année en année.

Comme prévu, 2022 ne fait que commencer et les services de streaming les plus connus, dont : Netflix, Disney +, Star+, HBO Max, Paramount+, Amazon Prime Video, STARZPLAY et Apple TV+, ont augmenté leurs coûts et d’autres ont opté pour la fameuse promotion où le coût est maintenu pendant une année entière ou dans certains cas pendant six mois.

Par contre, il y en a plusieurs qui donnent un mois à leurs utilisateurs gratuit au moment de l’embauche de votre service.

D’un autre côté, en tenant compte du fait que nous n’incluons que certains services de streaming, et au cas où vous voudriez tous les embaucher, vous paieriez un total de 932 pesos mexicains par mois, ce qui correspond aux plans les plus basiques de chaque plate-forme.

C’est pour cette raison que nous avons entrepris d’enquêter sur les prix de ces plateformes pour cette année et ils sont les suivants :

un

NETFLIX

Dans le cas de NETFLIX, il existe trois types de forfaits, le forfait de base qui est un appareil de qualité standard et a un coût de 139 pesos mexicains par mois.

La norme qui est de deux appareils avec une qualité HD a un coût de 219 pesos mexicains par mois.

Enfin les premium que sont quatre appareils en ultra HD ou 4K à 266 pesos mexicains.

deux

DISNEY +

DISNEY +, a un coût de 159 pesos mexicains par mois ou 1599 pesos pour une année entière.

De plus, si vous louez DISNEY + plus STAR +, cela vous coûtera 249 pesos mexicains par mois.

3

ÉTOILE +

Il a un coût de 199 pesos mexicains par mois ou 1999 pour une année entière et bien sûr la promotion de 249 pesos mexicains par mois est maintenue si elle est contractée conjointement avec DISNEY +.

4

HBO MAX

La plate-forme HBO MAX propose plusieurs forfaits, parmi lesquels le coût pour un mois est de 99 pesos mexicains pour un téléphone mobile ou portable et de 149 pesos mexicains pour trois appareils en même temps de n’importe quel type.

Pour trois mois, pour le mobile c’est à 269 pesos mexicains et pour trois appareils à 369 pesos mexicains et enfin, si vous voulez contracter le service pour un an, pour le mobile (smartphones et tablettes) il a un coût de 589 pesos mexicains pesos et en Dans le cas du forfait standard avec trois appareils en même temps, son prix est de 889 pesos mexicains.

5

PARAMOUNT +

PARAMOUNT + a la promotion de 7 jours gratuits puis 79 pesos mexicains par mois.

6

AMAZON PRIME VIDÉO

AMAZON PRIME VIDEO, coûte 99 pesos mexicains par mois et comprend le service de streaming ainsi que la livraison gratuite d’Amazon Mexique.

Au moment de l’acquisition de ce service, vous bénéficiez d’un mois totalement gratuit.

sept

APPLE TV +

Dans le cas d’APPLE TV +, il a la promotion de 7 jours gratuits puis 69 pesos mexicains par mois.

Si vous achetez des appareils de cette marque, vous bénéficierez de trois mois entièrement gratuits.