Netflix, Disney+ et Amazon Prime : Connaître leurs tarifs annuels

Récemment le des prix pour la célèbre plateforme Netflix, qui serait la deuxième augmentation cette année, ce qui a sans aucun doute beaucoup dérangé ses abonnés, cependant, il semble que ce ne soit pas la seule plateforme à changer.

Hier, nous vous avons informé que Netflix augmentera ses prix à partir de novembre de cette année et aura des augmentations dans deux de ses modèles d’abonnement : le Standard qui était à 219 pesos et le Premium qui coûtera désormais 299 pesos.

Cependant, si l’on regarde le coût que ces services auront par rapport à une autre application de streaming, certains utilisateurs réfléchiront plus de deux fois à celui qui est le moins cher.

Dans la Plate-forme Depuis Netflix, selon le plan standard, l’application aura un coût annuel de 2 689 pesos, tandis que dans le cas de Premium, le coût pour l’année sera de 3 588 pesos.

Dans le cas du prix qui ne changera pas, le coût du compte de base restera à 1 668 pesos pour 12 mois de service.

Et bien qu’il s’agisse d’un prix qui vaut le contenu original publié sur la plate-forme de streaming, il existe des plates-formes qui sont en réalité moins chères et qui pourraient même être contractées en groupe pour le même coût.

Par exemple, le prix annuel d’Amazon Prime Video est de 899 pesos, tandis que Disney + coûte 1 599 pesos par an, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent louer les deux services pour la même période et payer moins cher, puisque le total serait de 2 498 pesos. .

Les prix des autres services de streaming au Mexique sont même plus accessibles que la version de base de Netflix, car dans le cas du nouveau venu HBO Max, le prix annuel est de 1 249, tandis que si vous choisissez la version mobile de cette plate-forme, c’est encore moins cher, puisque l’année sort à 829 pesos.

Cela s’applique aux utilisateurs qui n’ont pas obtenu d’autre promotion, puisque certains ont préféré payer 50% pour la durée de vie.

Les autres services arrivés dans le pays et proposant des forfaits attrayants sont Star + ou Apple TV +, car dans le cas du premier, le coût pour 12 mois est de 1 999, tandis que le coût annuel de la société Cupertino est de 828 pesos.

Cependant, les deux plateformes rejoignent d’autres services, comme Disney+ ou Apple Music où le coût est encore plus accessible.

Alors pour être honnête, le service de streaming le plus accessible est Paramount +, puisque la plateforme coûte 790 pesos par an, tandis que Blim a un coût de 999 pesos.

Dans le cas de Claro Video, le coût annuel est de 1 149 pesos et si le coût de plusieurs services combinés est rétrospectivement, certains utilisateurs préféreront peut-être ne pas suivre l’entreprise derrière le Squid Game et opter pour l’embauche de Disney + plus HBO Max. .

Il convient de mentionner que la société Netflix a indiqué que la mesure sera appliquée afin qu’elle puisse continuer à ajouter plus de séries et de films, en plus d’un problème d’inflation.

La raison des changements de plans ou de prix est notre effort constant pour améliorer l’expérience Netflix et investir dans un contenu de qualité pour nos abonnés du monde entier », explique la page du service de streaming.