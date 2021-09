in

Netflix dit au revoir à ce contenu dans les semaines à venir

Le célèbre Plate-forme Netflix supprimera ces séries et films de leur contenu durant ce mois de septembre, vous feriez donc mieux de les regarder une dernière fois, car ce sera sûrement beaucoup plus difficile de le faire plus tard.

Des films comme “Mean Girls” et “Godzilla”, ainsi que séries comme “Top Chef” ne sera plus sur Netflix en septembre.

La plate-forme à succès Netflix ajoute chaque mois de nouveaux contenus à son catalogue, mais elle décide également de supprimer plusieurs titres de films et séries.

C’est pour cette raison qu’en septembre prochain, la plateforme dira “au revoir” à certaines productions comme “Mean Girls”, “Godzilla” et “Top Chef”.

Et bien que cette nouvelle ne soit peut-être pas si bonne pour les fans de ces films et séries, le service de streaming effectue généralement ce “débogage” afin de renouveler constamment son contenu de divertissement pour ses utilisateurs.

Films qui ne seront plus sur Netflix

1er septembre

Bon Bini Hollande

Dukhart

Une noble intention

Il faut qu’on parle

Bien sûr

La noyade

L’égaliseur

La dernière gueule de bois

Mokalik

Échange de téléphone

Biens d’occasion

Le PDG

1er octobre

Le pont

La figurine

La première tentation du Christ

Trop belle

beauté américaine

Affaire 39

Cas de Chucky

Penser comme un homme

L’arrivée

Boyz n le capot

Enfance clandestine

Climax

Le docteur allemand

Godzilla

Le livre d’images

Le travail italien

XXY

Le costume

Écraser la cour

Voleurs à l’étalage

Le Polar Express

L’histoire officielle

Méchantes filles

4 septembre

Donner des coup de pied et crier

Le mur de l’aube

5 septembre

Un cas de vous

Série qui ne sera plus sur Netflix

1er septembre

Excellent chef

15 septembre

Comment vivre sans hypothèque avec Sarah Beeny

Trois femmes un mari

Cabanes à l’état sauvage avec Dick Strawbridge

À l’intérieur des francs-maçons