Netflix, documentaires Apple à venir

Coïncidant avec le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, plusieurs projets documentaires, dont une série en 5 parties récemment annoncée par Netflix, sont en préparation à partir de sources comprenant au moins deux streamers.

La série documentaire Netflix (Turning Point: 9/11 and the War on Terror) a été annoncée mercredi et arrive le 1er septembre. Selon le streamer, elle comprendra des entretiens avec des responsables de plusieurs administrations présidentielles américaines. Plus d’anciens membres de la CIA et des vétérans de l’armée américaine, ainsi que des soldats de l’armée nationale afghane, des commandants talibans, des chefs de guerre afghans et des civils afghans. Beaucoup d’entre eux n’ont jamais parlé devant la caméra auparavant. Et qui plus est, cette série et les autres ci-dessous coïncident avec l’effondrement à couper le souffle du gouvernement en Afghanistan. Ce qui apporte une conclusion déprimante et horriblement tragique à l’histoire de la plus longue guerre des États-Unis.

20e anniversaire des attentats du 11 septembre

Il n’y a pas que des projets documentaires qui sont sur le pont non plus.

À la même époque, le long métrage Worth, un film original de Netflix avec Michael Keaton, Stanley Tucci et Amy Ryan. Il se concentrera sur les événements entourant la création du Fonds d’indemnisation des victimes du 11 septembre. D’après le synopsis officiel du streamer : « Chargés d’allouer des ressources financières aux victimes de la tragédie, (l’avocat Kenneth) Feinberg et le chef des opérations de son entreprise, Camille Biros, sont confrontés à la tâche impossible de déterminer la valeur d’une vie pour aider les familles qui avait subi des pertes incalculables.

Worth arrive sur Netflix le 3 septembre. En attendant, examinons de plus près les projets de documentaires sur le 11 septembre qui arriveront également bientôt.

Netflix

Notre nouvelle série vient d’être annoncée. Le plus gros projet que j’aie jamais réalisé. Nous avons mené 88 entretiens dans quatre pays au cours de l’année dernière – retraçant ce qui a conduit au 11 septembre, à la guerre de 20 ans contre le terrorisme et à l’effondrement de l’Afghanistan aux mains des talibans.https://t.co/2Pggq0bL2m – Brian Knappenberger (@knappB) 18 août 2021

C’était un beau matin d’automne.

Il y avait le bruit le plus fort que j’aie jamais entendu.

Ainsi commence la bande-annonce de Turning Point: 9/11 and the War on Terror – les docuseries en 5 parties du streamer qui revisitent les conséquences des attentats terroristes du 11 septembre à partir d’un certain nombre de points de vue différents. Celui-ci vient du réalisateur Brian Knappenberger. Et cela n’inclura pas seulement ce qui a conduit au 11 septembre. Mais aussi ce qui s’est passé après, nos 20 ans de présence en Afghanistan et comment tout cela s’est terminé de manière chaotique et désordonnée.

Date de sortie : 1er septembre.

Apple TV+

Le service de streaming du fabricant d’iPhone, quant à lui, a également annoncé un projet similaire.

9/11 : Inside the President’s War Room est un documentaire spécial conjoint d’Apple TV+ et de BBC One. Il racontera « l’histoire du 11 septembre à travers les yeux de la présidence. Via “un accès sans précédent aux principaux décideurs qui ont répondu pour la nation”.

Selon Apple, le spécial “comportera des témoignages inédits avec le président George W. Bush, le vice-président Dick Cheney, Condoleezza Rice (conseillère à la sécurité nationale), Colin Powell (secrétaire d’État), Andy Card (chef d’état-major), Dan Bartlett (directeur des communications), le contre-amiral Deborah Loewer (chef de la salle de situation), Josh Bolten (chef de cabinet adjoint), Ari Fleischer (attaché de presse), Karl Rove (conseiller principal du président) », et bien d’autres .

L’annonce originale d’Apple n’incluait pas de date de sortie pour cette spéciale, qui sera racontée par Jeff Daniels.

La chaîne de l’histoire

La chaîne History Channel, qui commémore l’anniversaire des attentats du 11 septembre, se joint également aux efforts de ces streamers avec sept heures de programmation documentaire.

Cette semaine, le réseau a annoncé 9h11 : The Legacy. Il partagera des histoires de « résilience et de guérison » des enfants touchés ce jour-là. Ainsi qu’un regard sur leur vie et leur héritage, 20 ans plus tard. Il sera présenté en première le vendredi 10 septembre à 19 h HE.

Ce programme, quant à lui, rejoint la programmation précédemment annoncée sur le thème du 11 septembre qui comprend :

Rise and Fall: The World Trade Center, première le 10 septembre à 20 h HE 9/11: Four Flights, première le 11 septembre à 20 h HE et 9/11: I Was There, première le 11 septembre à 22 h HE.

Aussi, 9/11: Rescue on the Water, un épisode spécial du podcast primé HISTORY This Week, sera disponible le lundi 6 septembre. Depuis le réseau : “Le nouvel épisode audio raconte les efforts héroïques des capitaines de bateaux civils, commerciaux et militaires de New York alors qu’ils ont orchestré une évacuation côtière impromptue de Manhattan – à une échelle plus grande que Dunkerque pendant la Seconde Guerre mondiale – mettant plus de 500 000 personnes en sécurité au milieu du chaos désespéré après les attentats du World Trade Center.