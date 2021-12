Netflix Double-Standard appelé par un collaborateur après Dave Chappelle Fiasco

Le dernier stand-up spécial de Dave Chappelle sur Netflix a fait l’objet de nombreux débats, beaucoup dénonçant ses opinions transphobes controversées présentées dans ses blagues. Alors que certains ont défendu la rhétorique de Chappelle en tant que liberté d’expression, d’autres ont souligné le mal que ce genre de comédie peut inspirer. Raphael Bob-Waksberg, scénariste et créateur de l’émission Netflix Bojack Horseman, a également fait un point intéressant sur Twitter, se demandant pourquoi Chappelle a essentiellement eu carte blanche pour dire ce qu’il veut par son employeur.

« Toujours mystifié par le fait qu’apparemment l’accord de Dave Chapelle est qu’il dit ce qu’il veut et que Netflix n’a qu’à le diffuser, sans montage », a tweeté Bob-Waksberg. « Est-ce normal, pour les comédiens ? Parce que Netflix m’a demandé une fois de changer une blague parce qu’ils craignaient que cela ne contrarie David Fincher. » Bob-Waksberg a ensuite tweeté qu’il révélerait la blague incriminée si les abonnés faisaient des dons à Trans Lifeline. « Mon point était qu’il est idiot pour un réseau de prétendre qu’il a les mains liées en ce qui concerne le contenu qu’il met sur son réseau », a poursuivi Bob-Waksberg.

Yay! MERCI! Je ne sais pas si cette scène en vaut la peine, mais vous avez donné plus de 2000 $ à Trans Lifeline aujourd’hui et cela en vaut vraiment la peine. pic.twitter.com/i6ztDYxP3C – Raphael Bob-Waksberg (@RaphaelBW) 8 décembre 2021

Bob-Waksberg a ensuite révélé la scène incriminée, qui comprenait des blagues plutôt anodines sur Fincher. « Voici mes dernières réflexions à ce sujet avant que j’éteigne cette machine infernale pour la nuit : 1) Un bon recul et un bon retour (si c’est bon !) autant jeter votre argent dans les toilettes », a tweeté Bob-Waksberg. « 2) Pour un comédien qui s’est éloigné de son émission télévisée à succès parce qu’il craignait d’empirer les choses, il est remarquable de voir combien de ses fans (et collaborateurs!) pensent que les comédiens n’ont aucune responsabilité de ne pas aggraver les choses. «

Malgré le recul de ses remarques, Chappelle a clairement toujours le soutien des fans et a joyeusement célébré le concept d’être annulé devant une foule de 19 000 personnes à guichets fermés au Chase Center pour une projection de son nouveau documentaire, Sans titre, en novembre. « Mec, j’adore être annulé », a plaisanté Chappelle à la foule enthousiaste. « C’est un énorme soulagement. C’est comme mettre Capone sur l’évasion fiscale. » Le documentaire se concentre sur les efforts de Chappelle pour organiser des spectacles de comédie en plein air au plus fort de la pandémie, et après la projection, il a abordé le contrecoup.

« Depuis trois ou quatre semaines, ils disent dans les journaux que j’ai été annulé. Peu importe », a-t-il déclaré. « Le fait est que, peu importe ce qu’ils disent, nous sommes ensemble. » Il a comparé la discussion autour de son spécial au contrecoup auquel il a été confronté lorsqu’il a quitté Chappelle’s Show en 2003. « Je traverse quelque chose », a déclaré Chappelle. « C’est peut-être l’histoire. »