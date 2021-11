Netflix embauche le vétérinaire de Scopely Rahimi pour diriger les studios de jeux

24 novembre 2021 – 09h18

La société de streaming Netflix a embauché Amir Rahimi (photo) en tant que vice-président de ses nouveaux studios de jeux.

Comme l’a révélé GamesBeat, le vétérinaire de Scopely se dirige vers Netflix pour diriger la nouvelle équipe de développement de jeux de l’entreprise. Il rapportera à Mike Verdu, qui a rejoint le cabinet plus tôt cette année.

« Aujourd’hui était mon premier jour de travail en tant que responsable des studios de jeux chez Netflix », a déclaré Rahimi sur LinkedIn.

« Ce poste m’éloignera un grand pas du processus de développement de jeux (que j’aime beaucoup), mais il me donnera l’opportunité de donner le feu vert à des jeux qui mettront le plaisir des joueurs avant tout (plus de stress sur la monétisation !) et peut-être (espérons-le) jouer un petit rôle dans l’élaboration de l’avenir de l’industrie. Super excité de commencer. «

Verdu a ajouté dans un communiqué : « Je suis ravi d’accueillir Amir sur Netflix où il développera notre équipe de studio de jeux et notre bibliothèque de contenu pour Netflix Games. Sa vaste expérience dans l’industrie des jeux sera essentielle alors que nous cherchons à développer notre catalogue de jeux pour que nos membres du monde entier puissent en profiter. »

Netflix a acquis le fabricant Oxenfree Night School Studio en septembre de cette année.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

