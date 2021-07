Netflix embauche un ancien cadre d’Apple pour diriger ses projets de podcast

À mesure que l’industrie du podcast se développe, les grandes entreprises technologiques investissent davantage dans ce segment. Cette semaine, Netflix a embauché l’ancien cadre d’Apple N’Jeri Eaton, qui dirigera désormais les opérations de podcasting au sein de la société responsable du plus grand service de streaming de films et d’émissions de télévision.

L’embauche a été signalée jeudi par Bloomberg. Eaton a quitté Apple la semaine dernière et rejoindra Netflix plus tard ce mois-ci. Selon Netflix, elle dirigera les projets de podcast de l’entreprise et rendra compte au directeur du marketing Bozoma Saint John, qui est également un ancien cadre d’Apple.

Netflix a créé des podcasts sur ses films et séries originaux, une stratégie qu’Apple a également mise en œuvre avec Apple TV+.

Eaton gérera la liste de podcasts de Netflix, dont la plupart sont liés à ses séries télévisées et films originaux. Netflix a créé des podcasts d’accompagnement pour “The Irishman” de Martin Scorsese, ainsi que des émissions de télévision “The Witcher” et “The Crown”. La société produit également des podcasts qui traitent plus largement de la culture pop ou présentent des vedettes de ses programmes tels que “Okay, Now Listen”, animé par Scottie Beam et Sylvia Obell.

Apple a lancé le premier podcast compagnon TV+ en février de cette année, qui est lié à la série originale For All Mankind. Le podcast présente des interviews de membres de la distribution et d’experts de l’espace, et est disponible exclusivement sur Apple Podcasts.

