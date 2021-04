Netflix est la maison de diffusion officielle pour les films Sony à partir de 2022 – .

Alors que de plus en plus de mastodontes du divertissement lancent leurs propres services de streaming, la quantité de contenu sous licence dans l’énorme bibliothèque de Netflix a continué de baisser. Il n’y a pas si longtemps, vous pouviez regarder The Office, Friends et The Avengers sur Netflix, mais maintenant, ces émissions et ces films sont exclusivement disponibles sur des services de streaming discrets. La semaine dernière, un rapport indiquait que Comcast envisageait également de retirer ses films NBCUniversal de Netflix et de les verrouiller sur Peacock. La bonne nouvelle pour les abonnés Netflix est que Netflix a un plan pour combattre ses rivaux.

Jeudi, Sony a annoncé que Netflix détiendrait les premiers droits de guichet payant aux États-Unis pour tous les films Sony Pictures sortant en salles, à commencer par sa liste de films 2022. Netflix et Sony avaient déjà conclu un accord similaire pour les films d’animation de Sony Pictures, mais désormais, les films d’action en direct seront également disponibles sur Netflix.

Avec cette nouvelle offre, Netflix sera le seul endroit où regarder des films Sony après la fin de leurs fenêtres de cinéma et de divertissement à domicile. Sony dit que certains des films qui feront partie de l’accord incluent Morbius, Uncharted, Where the Crawdads Sing et Bullet Train, qui devraient tous sortir en salles l’année prochaine. Il comprendra également la suite de Spider-Man: dans le Spider-Verse, ainsi que tous les futurs films Spider-Man, Venom, Jumanji ou Bad Boys qui sortiront en 2022 ou plus tard. Cela n’inclut pas Spider-Man: No Way Home ou Venom: Let There Be Carnage, qui devraient tous deux tomber avant la fin de cette année.

En outre, Sony explique que l’accord donne à Netflix un premier aperçu de tous les films qu’il a l’intention d’envoyer directement à un service de streaming ou décide d’accorder une licence pour le streaming. En d’autres termes, si Sony ne veut pas mettre le film en salles, Netflix peut choisir de devenir le nouveau foyer du projet. Sony affirme que Netflix s’est déjà engagé à réaliser un certain nombre de films en streaming direct avec Sony au cours de l’accord pluriannuel.

«Sony Pictures est un excellent partenaire et nous sommes ravis d’étendre notre relation grâce à cet accord avant-gardiste», a déclaré Scott Stuber, responsable des films mondiaux chez Netflix. «Cela nous permet non seulement d’apporter leur impressionnante liste de franchises de films bien-aimées et de nouvelles adresses IP à Netflix aux États-Unis, mais cela crée également une nouvelle source de films en première diffusion pour les cinéphiles Netflix du monde entier.

«Netflix a été un partenaire formidable alors que nous continuons d’élargir notre relation», a déclaré Keith Le Goy, président, distribution mondiale et réseaux, Sony Pictures Entertainment. «Chez Sony Pictures, nous produisons certains des plus grands blockbusters et des films originaux les plus créatifs de l’industrie. Cet accord passionnant démontre encore l’importance de ce contenu pour nos partenaires de distribution alors qu’ils élargissent leur audience et offrent le meilleur du divertissement. »

