Netflix et Amazon Prime en avant-première ce week-end

Colin en noir et blanc (29 octobre)

C’est une sorte de documentaire sur le footballeur américain Colin Kaepernick, où il raconte l’histoire de ses années de formation, lorsqu’il a affronté les différences de race, de classe et de culture tout en aspirant à la grandeur.

Le temps que je te donne (29 octobre)

Série espagnole de 10 chapitres, originale de Netflix, qui mélange (dés)amour et drame.

Lorsque Lina et Nico mettent fin à une relation de plusieurs années, Lina peine à démarrer une nouvelle vie et à penser un peu moins à lui… chaque jour.

L’armée des voleurs (29 octobre)

Dans ce prequel de The Army of the ‘, une mystérieuse femme recrute Dieter, un employé de banque, pour aider son équipe à ouvrir trois coffres en Europe.

Amour (Invités spéciaux : Mariage et divorce) – Saison 2 (30 octobre)

Trois femmes à succès qui travaillent dans une émission de radio semblent heureusement mariées. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Ils ne sont pas étrangers au drame ou à la douleur.