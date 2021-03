Netflix et Google résolvent enfin les problèmes du Chromecast avec Google TV

Le nouveau dongle Chromecast de Google a eu sa part de problèmes, mais aucun n’a été aussi vexant que Netflix refusant de bien jouer avec l’appareil – qui, ironiquement, a un bouton Netflix dédié sur la télécommande. Plus récemment, les choses ont commencé à changer alors que Netflix est de retour à bien s’intégrer aux fonctions de base de Google TV, tout comme auparavant – mais certaines parties ne sont pas encore sur les rails.

Pour être clair, Netflix n’a jamais été complètement absent du Chromecast avec Google TV; il a juste arrêté de synchroniser sa bibliothèque avec la fonction de recherche et de liste de surveillance inter-applications du dongle. C’était une déception car ces deux capacités sont au cœur de la nouvelle interface de Google TV (et sans oublier que Netflix est en effet l’un des plus gros streamers au monde, laissant beaucoup de mécontents).

Au cours des deux dernières semaines, les deux fonctionnalités semblent avoir repris, permettant aux utilisateurs de définir Netflix comme l’un des services qu’ils utilisent. Google TV vous permet désormais d’accéder directement à Netflix à partir des résultats de recherche, comme il le fait avec d’autres applications de streaming de votre liste. Vous pouvez consulter quelques captures d’écran de 9to5Google ci-dessous:

Gauche: Google TV « Vos services », Droit: ‘Façons de regarder’

Cela étant dit, les choses ne sont toujours pas revenues à la normale sur l’application Google TV pour Android. Vous ne pouvez toujours pas rechercher du contenu Netflix ou l’ajouter à votre liste Google, ce qui limite vraiment les façons dont vous pouvez ajouter des éléments de gestion dans la liste de surveillance toute application.

Espérons que les derniers problèmes restants seront également résolus à l’avenir afin que vous puissiez à nouveau vivre une expérience saine avec Netflix et votre nouveau Chromecast.