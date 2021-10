Netflix et Howard créent une bourse commémorative Chadwick Boseman

L’héritage de Chadwick Boseman continuera de peser lourd: l’Université Howard et Netflix ont établi une bourse de 5,4 millions de dollars au nom du défunt acteur et l’ont attribuée à quatre étudiants de son alma mater.

L’université et le géant du streaming ont déclaré lundi que la bourse commémorative Chadwick A. Boseman de quatre ans couvrirait l’intégralité des frais de scolarité au Howard’s College of Fine Arts, qui a été renommé d’après la star de « Black Panther » plus tôt cette année.

Netflix est le premier donateur de la bourse dotée, qui a été créée avec l’aide de la veuve de l’acteur, Simone Ledward-Boseman. Ledward-Boseman est devenu le gardien de facto de l’héritage de Boseman et le champion « de tous les chercheurs Boseman présents et futurs » à l’université de Washington, DC.

Boseman, un acteur, réalisateur, scénariste et producteur pionnier, est décédé en août 2020 à l’âge de 43 ans après une bataille privée contre le cancer du côlon. Il a également été nominé pour un Oscar à titre posthume pour son travail dans « Ma Rainey’s Black Bottom » de Netflix.

« De nombreux artistes exemplaires n’ont pas la possibilité de poursuivre des études supérieures. Nous espérons soutenir autant d’étudiants que possible en supprimant les barrières financières à l’éducation. Cette dotation représente le dévouement de Chad pour le métier, sa compassion pour les autres et son désir de soutenir les futurs conteurs », a déclaré Ledward-Boseman dans un communiqué, ajoutant : « Je suis submergé de gratitude et étonné de l’amour et du dévouement manifestés par tant de continuer à honorer le travail de mon mari. Je sais qu’il serait fier.

La classe inaugurale des lauréats comprend Sarah Long, une étudiante de première année en théâtre musical; Shawn Smith, étudiant en deuxième année d’art dramatique; Janee’ Ferguson, junior en administration des arts du théâtre; et Deirdre Dunkin senior, qui étudie la danse. La préférence pour la bourse, a déclaré l’université, est donnée aux étudiants en arts dramatiques « qui incarnent les valeurs de Boseman » et ont fait preuve d’une volonté d’excellence, de leadership, de respect, d’empathie et de passion.

« Cette bourse incarne l’amour de Chadwick pour Howard, sa passion pour la narration et sa volonté de soutenir les futures générations d’étudiants Howard », a déclaré le Dr Wayne AI Frederick, président de l’Université Howard, dans un communiqué.

« Bien qu’il nous ait été enlevé trop tôt, son esprit est toujours avec nous dans son travail et le bien qu’il a inspiré », a ajouté Ted Sarandos, co-PDG et directeur du contenu de Netflix. «Il a toujours parlé de son passage chez Howard et de la manière positive dont il a façonné sa vie et sa carrière. Maintenant, nous aurons l’opportunité de donner à de nombreux futurs super-héros la chance de vivre la même chose. »