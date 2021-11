Netflix et la liste des films les plus regardés de la semaine

Comme vous pouvez le voir, la célèbre plate-forme Netflix continue d’augmenter son succès avec les productions qu’elle a créées récemment, cependant, il y a trois films qui positionnent définitivement la plate-forme au sommet.

C’est vrai, les plateformes numériques continuent d’innover lorsqu’il s’agit de voir films et sériesCependant, la réalité est que Netflix est toujours sans égal.

Elle est présente parmi les spectateurs depuis plus de dix ans et, peu importe le temps qui passe, elle reste la plus choisie.

Est-ce que chaque mois ne renouvelle pas seulement son Catalogue, mais il le fait avec des productions qui parviennent à intéresser et à surprendre le public.

Cela peut vous intéresser : Netflix présente en avant-première la bande-annonce de la deuxième saison d’Emily à Paris

Et bien qu’il ait également du contenu sous licence, Netflix réalise ses propres projets et, parmi eux, trois films anglophones et trois films non anglophones qui l’ont classé au premier rang.

Il y a quelques jours, l’entreprise a lancé son site Internet « Top 10 » dans lequel elle raconte quelles sont ses créations les plus observées au cours de la semaine dernière.

Chaque mardi, la liste est mise à jour et aujourd’hui, nous vous disons quels films ont été les plus joués ces derniers jours.

Alerte rouge:

C’est l’une des dernières versions de Netflix et met en vedette Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot et a une intrigue qui prend une tournure totalement inattendue.

Plein d’action, de comédie et d’adrénaline, ce film est devenu l’un des plus grands succès de la plateforme. En fait, il compte déjà plus de 148 720 000 heures jouées.

À contrecœur, un profileur du FBI fait équipe avec le voleur d’art le plus recherché au monde pour attraper un criminel qui parvient toujours à garder une longueur d’avance », est le synopsis officiel.

Aimer fort:

Sans aucun doute, avec ce film, la plateforme Netflix a relancé le genre romantique dans l’industrie cinématographique.

Combinant romance et ère d’Internet, le film continue d’être l’un des plus regardés par les utilisateurs de la plateforme. En deuxième position, 58 560 000 heures ont déjà été jouées.

Après avoir rencontré son homme parfait sur une application de rencontres, une écrivaine de Los Angeles parcourt plus de 4000 km pour le surprendre. Mais tout s’avère être un canular », explique le synopsis.

Plus la chute sera dure :

Ce western est sorti en octobre dernier sur la plateforme, cependant, il reste malgré tout parmi les plus hautes des heures reproduites par les téléspectateurs. Un mois après sa parution, 33 060 000 heures ont déjà été reproduites.

Assoiffé de vengeance, le hors-la-loi Nat Love part avec sa bande sur les traces de son ennemi Rufus Buck : un impitoyable patron du crime qui vient de sortir de prison », lit-on dans le synopsis.