Netflix et la liste des films les plus regardés en 2021

Le célèbre Plate-forme Netflix a clôturé 2021 plein de premières extrêmement réussies, mais il y a sans aucun doute des films qui se sont démarqués parmi d’autres, c’est pourquoi nous vous les présenterons ci-dessous.

La vérité est que Netflix continue d’être la plate-forme pour Diffusion avec plus d’abonnés dans le monde, et au cours de la deuxième année de l’urgence sanitaire, il est devenu l’une des options de divertissement les plus populaires.

Alors si vous faisiez partie de ceux qui n’en ont manqué aucun première Au sein de la plate-forme du logo rouge, continuez à lire, car nous vous ferons savoir lesquels ont été les plus consultés par les abonnés.

Et bien, sans plus tarder, on citera quels ont été les films les plus regardés durant cette année 2021.

un

La cabine des baisers 3

Ce film parle de l’une des comédies romantiques pour adolescents les plus regardées de 2021.

Réalisé par Vince Marcello, le film raconte l’histoire d’Elle Evans, qui est sur le point d’entrer à l’université.

Déterminée à profiter au maximum de son été dernier, la jeune femme dresse une liste des choses qu’elle a encore à faire, dont Noah et Lee.

Le troisième volet de la saga, même s’il n’a pas été si bien accueilli par la critique, est devenu le film le plus regardé sur la plateforme.

deux

Coupable

Un autre des films sortis en 2021 sur Netflix, et qui est en tête des charts, est Coupable.

Le film à suspense mettant en vedette Jake Gyllenhaal, raconte l’histoire d’un policier qui cache un secret et qui doit faire face à un appel téléphonique au cours duquel il pourrait sauver une vie.

Le film original se déroule en une seule matinée, où toute l’intrigue se déroulera lentement.

3

Ciel rouge sang

Parmi les premières que Netflix a données en 2021, ce film d’horreur allemand était l’un de ceux qui ont le plus attiré l’attention du public.

Il s’agit d’un groupe de terroristes qui pilotent un avion, mais ils n’imaginent pas que l’un des passagers cache un terrible secret, elle est en réalité un vampire, et elle utilisera ce pouvoir pour sauver son fils.

4

alerte rouge

Alerte rouge était l’un des films les plus regardés de 2021, et ce n’est pas étonnant avec sa distribution et son budget.

Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds jouent dans le film, et 200 millions de dollars ont été investis.

Il s’agit d’un thriller de comédie d’action qui raconte l’histoire d’un agent d’Interpol qui fait équipe avec le voleur d’art le plus notoire de tous les temps.

Ensemble, ils doivent capturer le voleur d’art le plus recherché.

5

L’armée des Muwrtos

Dans ce film réalisé par Zack Snyder, les zombies sont revenus sur la scène du septième art.

Netflix a sorti le film en mai 2021, et il s’est rapidement classé comme l’un des plus regardés de la saison.

Il raconte l’histoire d’une apocalypse zombie et d’un groupe de mercenaires qui sont embauchés pour récupérer 200 millions de dollars dans un coffre-fort de casino avant que l’armée ne détruise la ville avec une attaque nucléaire.