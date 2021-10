Netflix et la série diffusée au mois d’octobre

Netflix et les séries qui sortent au mois d’octobre | Instagram

Aujourd’hui, nous vous ferons part de toutes les séries qui arrivera bientôt sur la célèbre plateforme Netflix au cours du mois d’octobre 2021, un mois riche en thèmes d’Halloween, en costumes et bien sûr aussi en fêtes.

La troisième saison de ‘You’, la deuxième de ‘Locke & Key’ et les nouveaux venus ‘La asistenta’ et ‘La Venganza de las Juanas’ se distinguent parmi les nouveautés de ce mois.

Comme vous vous en souvenez peut-être, chaque début de mois s’accompagne de l’arrivée de nouvelles séries, et du retour de bien d’autres, sur Netflix.

Bien sûr le mois de octobre Cela n’allait pas être moins, et pour ses 31 jours le géant du streaming a préparé plusieurs nouveautés de séries des plus intéressantes.

Il convient de mentionner que parmi les retours, ceux de You, Locke & Key et Luis Miguel: The series, tandis que La asistenta, El tiempo que te I et La Venganza de las Juanas le font dans la section sur les ajouts à venir.

Et comme si cela ne suffisait pas, des titres bien connus du monde des séries tels que Seinfeld, Un Paso Adelante, Mr. Robot et The Office, entre autres, atteignent également la plate-forme.

Voici toutes les séries qui seront diffusées sur Netflix en octobre 2021.

1

L’assistant

Basé sur le roman à succès de Stephanie Land, “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive”, la fiction met en vedette Andie MacDowell, sa fille Margaret Qualley et Billy Burke.

L’histoire suit Alex, une jeune mère célibataire qui, après avoir été forcée de travailler comme domestique chez des travailleurs des classes moyenne et supérieure, entame une lutte pour éliminer certaines des inégalités qui existent dans le monde du travail, parmi les différentes couches sociales.

Première : 1er octobre

2

Colonia Dignidad : une secte allemande au Chili

Épisode après épisode, le titre raconte l’arrivée au Chili d’une secte composée de chrétiens allemands, dirigée par un ancien membre de la jeunesse nazie.

En recrutant des adeptes, l’organisation deviendra l’un des principaux alliés de la dictature de Pinochet.

Première : 1er octobre

3

Chats effrayants

Son protagoniste, une fille de 12 ans nommée Willa Ward, verra sa vie changer lorsqu’elle recevra un cadeau magique pour son anniversaire.

Son nouveau don lui permet d’entrer dans un monde fantastique où il peut parler aux animaux.

Première : 1er octobre

4

Sur mon bloc

L’intrigue se poursuit après cet intervalle de deux ans qui s’est produit à la fin de la troisième partie.

Maintenant, le groupe d’amis fait face à une nouvelle vie, où ils doivent choisir les chemins qu’ils veulent emprunter pour réaliser leurs rêves.

Première : 4 octobre

5

Sport et jeu déloyal

Dans ce document, il se penche sur certains des cas les plus médiatiques liés aux scandales sportifs.

Première : 6 octobre

6

La revanche des Juanas

La fiction raconte l’histoire de cinq femmes, qui découvrent qu’en plus de leur nom, Juana, elles ont en commun une tache de naissance en forme de poisson.

Déterminés à découvrir la vérité, ils commencent à enquêter sur le passé que leurs mères leur ont caché jusqu’à présent.

Première : 6 octobre

7

Inadapté : la série

Le nouveau parcours est passionnant pour les Misfit, le groupe musical qui vise à faire le saut vers la gloire.

Ses illusions s’effondrent lorsque le nouveau directeur de l’institut décide d’interdire toutes sortes d’événements musicaux dans le centre.

Première : 16 octobre

8

Bien plus que prêt

L’intrigue suit Chelsea, une jeune écrivaine intellectuelle en herbe qui emménage avec sa sœur Claire après sa rupture avec son petit ami.

Dans cette nouvelle vie, il doit oublier le monde qu’il avait à Harvard pour s’adapter à la vie folle de Claire et de ses colocataires.

Première : 8 octobre

9

Affaire de famille

La famille Hazan continue d’apprendre à contrôler la nouvelle entreprise de marihuna qu’elle a lancée lorsque sa boucherie casher était sur le point de fermer ses portes.

Première : 8 octobre

dix

Un sourire rouge sang : les contes des frères Grimm

L’histoire suit Hansel et Gretel qui ont mis de côté l’histoire que nous connaissons tous, pour entrer dans un monde terrifiant et quelque peu sinistre.

Première : 8 octobre

Onze

Tu

Joe est heureux de sa paternité, mais craint les comportements possibles que Love pourrait avoir avec son bébé.

Mais cette situation ne l’empêche pas de garder un œil sur une de ses voisines, Natalie, qui devient bientôt sa nouvelle obsession.

Première : 14 octobre

12

Serrure & Clé

Les frères Locke et leur mère continuent d’enquêter sur le passé de leur père assassiné, tout en essayant de découvrir tout ce qui se cache dans les clés magiques qu’ils ont trouvées dans la maison familiale.

Première : 22 octobre