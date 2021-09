Netflix et le film qui parle du 11 septembre | Instagram

Aujourd’hui est une date dont on se souviendra toujours de la vérité et en fait, le célèbre Plate-forme Netflix a un film qui parle des at3ntad0s aux États-Unis, donc si vous ne savez pas quoi regarder aujourd’hui, c’est peut-être une bonne option.

Sans aucun doute ce week-end, vous ne pouvez pas manquer de voir ce film, qui raconte ce qui s’est passé le 11 septembre aux Etats-Unis.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le 11 septembre 2001 a été le pire attentat de l’histoire des États-Unis, car il a complètement changé la vie de toute une génération à New York.

“Combien vaut la vie ?” C’est un film qui est rapidement devenu l’un des films incontournables pour comprendre les répercussions de cet événement tragique qui a touché des centaines de familles.

Lors de la chute des Twin Towers, près de 3 000 personnes ont perdu la vie à Ground Zero, cependant, en plus des malheureux mu3rt3s, d’autres citoyens se sont retrouvés impliqués, comme le cas de l’avocat Kenneth Feinberg, le personnage principal de la dernière première de Netflix. .

Il s’agit d’un film Netflix sur les attentats aux États-Unis, qui se déroule après les attentats des Twin Towers le 11 septembre 2001.

Ken Feinberg a commencé une tournée pour déterminer le coût en dollars des vies perdues dans l’attentat à la bombe de t3rr0r1sta.

Dans le synopsis publié par Netflix, l’intrigue du film de 118 minutes est construite à partir d’événements réels, tels qu’exprimés par Netflix :

À la suite des attentats du 11 septembre aux États-Unis, un avocat doit tenter de déterminer la valeur monétaire des vies perdues. Histoire basée sur des événements réels”.

A noter que c’est le style du film qui est le plus lié à la biographie, à travers un scénario préparé par Max Borenstein, connu pour avoir écrit les derniers films sur Godzilla sur grand écran.

D’autre part, il convient de mentionner que la personne qui façonne cet incroyable film est la réalisatrice Sara Colangelo.

La première a eu lieu lors du Sundance Festival au début de 2020 et c’est ainsi que la célèbre plate-forme Netflix a acheté les droits en février de cette année et a sorti le film au cours de la première semaine de septembre 2021.

Quelques jours plus tard, il figure déjà dans le top des films les plus regardés sur la plateforme et ce qui frappe le plus, c’est le nombre de célébrités dans ce drame sur le 11 septembre, puisque le protagoniste est Michael Keaton dans le rôle de Kenneth Feinberg ainsi que Stanley Tucci, Amy Ryan, Tate Donovan et Laura Benanti.