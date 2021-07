Netflix et le film sur Schumacher

30/07/2021 à 14h48 CEST

Netflix prépare le lancement du film documentaire intitulé ‘Schumacher’, consacré à la vie et à la carrière sportive du septuple champion du monde de Formule 1 Michael Schumacher. La production, qui sera créée en septembre, a eu la collaboration de sa femme Corinne, leurs enfants Gina et Mick, Et son frère Ralf. Sabine KehmL’attaché de presse de Schumacher décrit le film comme “le cadeau de la famille à son mari et père bien-aimés”.

Des personnages étroitement liés à Schumacher et à la Formule 1 comme le président de la FIA Jean Todt, Bernie Ecclestone, Luca di Montezemolo ou Flavio Briatore, ainsi que les cavaliers Sebastian Vettel, Mika Hakkinen ou David Coulthard ils apparaissent également dans le documentaire.

“Michael Schumacher redéfini l’image professionnelle d’un pilote de course et établi de nouvelles normes », dit-il. Sabine Kehm, la mujer que se convirtió en la ‘sombra’ permanente Schumacher durante sus años de gloria en la Fórmula 1 y que tras el accidente de esquí que le dejó graves secuelas neurológicas y le alejó de la vida pública, se ha erigido en la portavoz de la famille.

“Dans sa quête de la perfection, Michael ne s’est épargné ni lui-même ni son équipe, les menant vers les plus grands succès. Il est admiré dans le monde entier pour ses qualités de leader. Il a trouvé la force pour cette tâche et l’équilibre pour se ressourcer. chez lui, avec sa famille, qu’il aime profondément. Afin de préserver sa sphère privée comme source de force, il a toujours rigoureusement et constamment séparé sa vie privée de sa vie publique. Ce film parle des deux mondes. C’est le don de sa famille à son mari et père bien-aimé », explique-t-elle Kehm.

Le film a été produit par la société allemande B | 14 FILM GmbH, et est dirigé par Hanns-Bruno Kammertons, Vanessa Nocker Oui Michael Wech. La même équipe était responsable d’un documentaire de 2017 sur la légende du tennis Boris Becker, appelé Der Spieler.

“Le plus grand défi pour les administrateurs était, sans aucun doute, de trouver l’équilibre entre un reportage indépendant et la considération de la famille”, a-t-il déclaré. Nocker. “Corinna Schumacher elle-même a été notre plus grand soutien dans ce domaine. Elle-même voulait faire un film authentique, montrant Michael tel qu’il est, avec tous ses hauts et ses bas, sans aucun enrobage. Elle était assez géniale et assez courageuse pour nous laisser le faire. quoi nous voulions, et c’est pourquoi nous avons respecté et maintenu ses limites. »