Netflix et les 10 comédies pour rire sans s’arrêter

On a un peu oublié le genre de la comédie Et c’est pourquoi nous allons vous présenter aujourd’hui les 10 meilleurs films de ce genre et le meilleur de tous, c’est que vous pouvez les retrouver sur la plateforme Netflix.

Nous vous proposons ici une sélection de bons films dont l’ingrédient essentiel est l’humour et parmi ses protagonistes figurent Leonardo DiCaprio, Amy Schumer, Jennifer Aniston, Jim Carrey et Jack Black, entre autres.

La vérité est que c’est toujours un bon panorama pour voir certaines des meilleures comédies sur Netflix, surtout si vous voulez vous remonter le moral.

Et pour faciliter votre recherche, nous vous proposons ici une liste de films où le rire se mêle au romantisme, à la terreur, à l’action ou à l’irrévérence.

un

Ne lève pas les yeux

Et si une comète menaçait de détruire la Terre ? Cette question est l’axe du huitième film en tant que réalisateur d’Adam McKay, un cadeau pour ses followers, qui se sont habitués à son type de comédie.

deux

Mystère à bord

Pour les fans de comédies, voir Adam Sandler et Jennifer Aniston ensemble est un délice.

Ici, ils incarnent un couple marié qui part en vacances en Europe et qui, par hasard dans la vie, finit par être témoin d’un crime sur un yacht de luxe.

3

Ecole du rock

L’un des rôles de Jack Black dont le public se souvient le plus est celui de ce film de 2003, réalisé par Richard Linklater (Before Dawn, Waking life).

4

Riche et gâté

En 2013, le film Nosotros, los Nobles, qui montrait l’histoire de trois frères gâtés -Javier (Luis Gerardo Méndez), Bárbara (Karla Souza) et Carlos, est sorti au Mexique et, au fil des mois, dans différents pays d’Amérique latine. (Juan Pablo Gil) – qui recevaient une leçon de leur riche père.

5

Le masque

1994 est sans aucun doute l’année qui a marqué un avant et un après dans la carrière de Jim Carrey, puisque tout au long de ses mois il a joué dans les comédies qui l’ont rendu célèbre : Ace Ventura : Pet Detective, Tonto and Dumber and the Mask

6

Cette fille est un gâchis

Amy Schumer, star de l’espace de Comedy Central Inside Amy Schumer – lauréate d’un Emmy pour le meilleur spectacle de variétés – a fait ses débuts dans un rôle de premier plan au cinéma avec ce film de 2015 réalisé par Master of Comedy Judd Apatow.

sept

Adam fou

Bien que la version télévisée des personnages créés par le dessinateur Charles Addams n’ait été à l’antenne que moins de deux ans, cela a suffi pour que la série The Crazy Addams devienne une référence de la comédie des années 60, grâce à son côté sombre et particulier. humour.

8

Ne t’inquiète pas, je prends soin de toi

Il met en vedette Rosamund Park, qui incarne Marla, une femme qui pense qu’il existe deux types de personnes : « les gens qui profitent et ceux qui profitent ».

Et elle fait justement partie de ceux qui ont décidé de profiter des autres à travers son travail de tutrice aux personnes âgées.

9

Le concours Eurovision de la chanson

Depuis 1956, l’Eurovision a réussi l’impensable : fédérer les Européens autour de la musique.

Cependant, pour le reste de la planète, son existence est une anecdote.

Jusqu’à aujourd’hui, quand Hollywood et son film The Eurovision Song Contest lui offrent une vitrine mondiale via Netflix.

dix

Changer de rôle

Après des années consacrées à ses rôles de productrice et d’animatrice de talk-show, Drew Barrymore revient étonnamment à jouer dans l’une des nouvelles comédies Netflix.